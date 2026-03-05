風電產業「最難丟的垃圾」變身仿石建材登上巴黎展

風力發電葉片製造過程產生的大量廢料，成為難以回收的環保難題。上緯投控旗下子公司攜手建材業者，首度將這類廢料轉化為環保建材，並在法國巴黎國際展會亮相，為複合材料循環利用跨出重要一步。

風力發電被視為綠能象徵，但葉片製造過程中產生的碳纖維廢料，因材質特性，一旦成型便難以再利用，多半只能掩埋或焚燒，成為產業長期的環保隱憂。

上緯旗下上緯綠金能公司與坂茂綠能工程公司合作，近日在法國巴黎舉辦的JEC World國際複合材料展中，聯合發表全新「環保石材循環再生系列」產品，首度將風機葉片製程中產生的廢棄碳板，轉化為可實際使用的建築材料。

上緯綠金能表示，團隊投入多年研發，成功找出讓熱固性複合材料「分解再利用」的方法，可將原本無法處理的廢棄碳板，重新分離出可再使用的原料，再導入新的產品中。這次新系列建材中，有約百分之十一的原料即來自回收後的再生材料，真正做到廢料再生。

坂茂綠能指出，這批新品外觀與耐候表現與傳統仿石建材相同，但多了明確的再生來源，未來可協助建商與業主在ESG或永續報告中，清楚交代材料使用狀況，回應市場對低碳、環保建材的期待。

雙方也強調，這次合作不只是新品推出，更是讓風電產業廢料「走出工廠、走進生活」的重要嘗試。透過建築市場的應用，為難以回收的材料找到穩定去向，補齊循環經濟最後一塊拼圖。

上緯綠金能總經理洪玫菁表示，未來希望吸引更多下游產業加入，擴大再生材料的應用範圍；坂茂綠能則看好，循環材料將成為建築市場的新標準，也有助台灣相關產業進一步打開國際能見度。