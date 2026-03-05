快訊

經典賽Live／3局下徐若熙遭狀元敲安後化解危機 中華0：0澳洲

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

風電產業「最難丟的垃圾」變身仿石建材登上巴黎展

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
坂茂綠能負責人羅志岡（左）、上緯綠金能總經理洪玫菁（右）合作，將廢棄碳板轉化為環保建築石材。圖／上緯提供
坂茂綠能負責人羅志岡（左）、上緯綠金能總經理洪玫菁（右）合作，將廢棄碳板轉化為環保建築石材。圖／上緯提供

風力發電葉片製造過程產生的大量廢料，成為難以回收的環保難題。上緯投控旗下子公司攜手建材業者，首度將這類廢料轉化為環保建材，並在法國巴黎國際展會亮相，為複合材料循環利用跨出重要一步。

風力發電被視為綠能象徵，但葉片製造過程中產生的碳纖維廢料，因材質特性，一旦成型便難以再利用，多半只能掩埋或焚燒，成為產業長期的環保隱憂。

上緯旗下上緯綠金能公司與坂茂綠能工程公司合作，近日在法國巴黎舉辦的JEC World國際複合材料展中，聯合發表全新「環保石材循環再生系列」產品，首度將風機葉片製程中產生的廢棄碳板，轉化為可實際使用的建築材料。

上緯綠金能表示，團隊投入多年研發，成功找出讓熱固性複合材料「分解再利用」的方法，可將原本無法處理的廢棄碳板，重新分離出可再使用的原料，再導入新的產品中。這次新系列建材中，有約百分之十一的原料即來自回收後的再生材料，真正做到廢料再生。

坂茂綠能指出，這批新品外觀與耐候表現與傳統仿石建材相同，但多了明確的再生來源，未來可協助建商與業主在ESG或永續報告中，清楚交代材料使用狀況，回應市場對低碳、環保建材的期待。

雙方也強調，這次合作不只是新品推出，更是讓風電產業廢料「走出工廠、走進生活」的重要嘗試。透過建築市場的應用，為難以回收的材料找到穩定去向，補齊循環經濟最後一塊拼圖。

上緯綠金能總經理洪玫菁表示，未來希望吸引更多下游產業加入，擴大再生材料的應用範圍；坂茂綠能則看好，循環材料將成為建築市場的新標準，也有助台灣相關產業進一步打開國際能見度。

延伸閱讀

從循環材料到零稀土動力 工研院攜手產業打造低碳供應鏈

水庫清淤廢土製紅磚 創造新循環經濟

椰纖絲當熱電材料

相關新聞

無懼國旅低迷…四大飯店集團 啟動擴張潮

無懼國旅市場低迷，2026年飯店業迎來新一輪擴張潮，晶華集團目前有五項新館計畫持續推進，轉投資的Regent品牌未來三年亦有九個海外據點接力開幕；雲品規劃未來三年推出九個旅宿與餐飲新案，布局杭州、礁溪、阿布達比。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

大都更時代新進展 北市首件都更案土石方推薦至台北港收容

土方清運新制今年上路爆「土方之亂」，北市府祭解方，包含都更、危老案獲推薦，廢土可直接送到台北港等，以解決後端去化量能不足的困境。北市更新處今表示，為協助都更案核定的工程處理土石方問題，首件都更案已於3月初完成推薦運送台北港收容。

北市府首件危老重建結合地上權開發案 南山信義A26上梁

台北市長蔣萬安與南山人壽董事長尹崇堯上午出席「南山信義A26舉行上梁祈福典禮」。南山信義A26為新建大樓地上30層、地下3層的商辦大樓，預計於2027年初正式落成啟用。蔣萬安致詞時表示，此建案也是台北市政府首件結合危老重建及設定地上權開發之案例，配合台北市所推動的「永續共融、希望首都」的政策。

風電產業「最難丟的垃圾」變身仿石建材登上巴黎展

風力發電葉片製造過程產生的大量廢料，成為難以回收的環保難題。上緯投控旗下子公司攜手建材業者，首度將這類廢料轉化為環保建材，並在法國巴黎國際展會亮相，為複合材料循環利用跨出重要一步。

華航勇奪2026年 標普全球永續年鑑 Top 1%

標普全球永續年鑑（S&P Global, The Sustainability Yearbook）公布最新2026年評鑑結果，華航（2610）憑藉卓越的ESG經營表現，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，成為全球唯一榮膺Top 1%肯定的航空公司，也是唯一九度入榜且二度掄元的台灣運輸業者，再度改寫國籍航空及運輸業永續新猷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。