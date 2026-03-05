環境部攜手屏科大招商民間參與 打造技術研發與育才之示範基地

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部與國立屏東科技大學（以下簡稱屏科大）首次跨域合作，於5日正式發布「大武山永續生質能源研究發展示範中心」政策公告。圖／環境部
環境部與國立屏東科技大學（以下簡稱屏科大）首次跨域合作，於5日正式發布「大武山永續生質能源研究發展示範中心」政策公告。圖／環境部

環境部與國立屏東科技大學（以下簡稱屏科大）首次跨域合作，於5日正式發布「大武山永續生質能源研究發展示範中心」政策公告。環境部依據「促參法」第46條辦理，由屏科大提供土地，引進民間前瞻技術，將傳統設施成功蛻變為兼具高效能源生產的生物質發展基地。

環境部表示，本案公告期間自今年3月5日起至5月4日止，歡迎具備生質能源技術實績之優質廠商踴躍遞件，期盼本案不僅具備指標性的示範功能，更將結合技術研發量能，進一步躍升為國內頂尖的綠領人才培育中心與淨零示範基地。

環境部為有效改善河川水體品質，擬將畜牧沼源與沼渣透過先進的厭氧發酵技術，將生物質轉化為沼氣進行發電，並進一步製成有機肥分。為了讓這項創新構想順利落地，環境部建構了「政府審查規劃、學校提供土地、引進民間資金技術」的三贏模式。

環境部期望透過產、官、學的深度結合，讓民間的靈活營運與屏科大的科研能量產生最大的乘數效應，具體落實資源全循環的綠色經濟目標。

本案於公告截止後，將接續辦理資格審查及可行性評估報告審查作業，以遴選出最佳技術方案。

屏科大 環境部

