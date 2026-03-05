高雄大學城房市赫見「冰與火」 這間房價漲17%、高師大跌15%

又有一間國立頂大在高雄設立校區，清華大學今年2月底在高雄設立分校。台灣房屋集團統計，高雄8間國立大學與技專校院周邊近一年房價變化，其中，國立高雄科技大學楠梓校區周邊房價表現亮眼，從2024年每坪均價27萬元，2025年跳升至3字頭，每坪均價來到31.7萬元，年增17.4%居冠。

不過，包括清華大學高雄校區、高雄大學、高雄科技大學建工校區、高雄師範大學和平校區房價都呈下跌，其中高雄師範大學和平校區，周邊近一年平均房價從一坪32萬跌至26.9萬，跌幅達15%最多。

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，高雄科技大學楠梓校區位於後勁商圈，生活機能完備，鄰近後勁捷運站與後勁夜市，並擁有完整學區資源，校區主要幹道海專路可銜接機能成熟的德民商圈，生活便利性高。

他表示，大學周邊向來具備高度租屋與商用住宅需求，該區除了大學城優勢，同時為距離台積電（2330）廠區及楠梓科技產業園區最近的大學商圈，隨著半導體與科技產業聚落逐步成形，就業人口持續進駐，為區域房市挹注大紅利。

黃識頻表示，近年後勁捷運站周邊新大樓案如雨後春筍，新成屋最高單價更已突破4字頭，鎖定首購與科技新貴族群，市場以2房小宅產品為主力，總價帶多落在千萬元上下。受紅利帶動，同區段屋齡約10年的中古捷運宅，價格亦出現明顯補漲，同步站穩3字頭，不過2025年房市景氣收斂，區段主要仰賴預售案交屋支撐表現。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，房價跌幅較明顯的高師大，位於苓雅區文化中心生活圈屬於成熟文教商圈，長年為高雄傳統購屋熱區，過去交易量在各國立大學校區中名列前茅。

不過，2025年因整體市場氛圍轉趨保守，該區交易量亦大幅縮減約6成，買氣明顯降溫，短期價格也因此出現震盪，再加上區段開發趨於飽和，缺乏高價新屋產品帶動行情，整體價量同步盤整。

李家妮指出，南台灣半導體產業聚落逐步成形，國立頂尖大學相繼於高雄設立分校，有助於吸引高端人才進駐，育才、留才，進一步提升城市就業競爭力。以長遠來看，大學城效應可帶來穩定的租屋與自住需求，同時活絡周邊消費商機，優化生活機能與人口結構年輕化，對區域房市仍具支撐優勢。