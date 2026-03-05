快訊

經典賽Live／3局下徐若熙遭狀元敲安後化解危機 中華0：0澳洲

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大學城房市赫見「冰與火」 這間房價漲17%、高師大跌15%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
受惠便利機能與台積電效應助攻，高科大楠梓校區周邊房價年漲逾1成。圖／台灣房屋
受惠便利機能與台積電效應助攻，高科大楠梓校區周邊房價年漲逾1成。圖／台灣房屋

又有一間國立頂大在高雄設立校區，清華大學今年2月底在高雄設立分校。台灣房屋集團統計，高雄8間國立大學與技專校院周邊近一年房價變化，其中，國立高雄科技大學楠梓校區周邊房價表現亮眼，從2024年每坪均價27萬元，2025年跳升至3字頭，每坪均價來到31.7萬元，年增17.4%居冠。

不過，包括清華大學高雄校區、高雄大學、高雄科技大學建工校區、高雄師範大學和平校區房價都呈下跌，其中高雄師範大學和平校區，周邊近一年平均房價從一坪32萬跌至26.9萬，跌幅達15%最多。

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，高雄科技大學楠梓校區位於後勁商圈，生活機能完備，鄰近後勁捷運站與後勁夜市，並擁有完整學區資源，校區主要幹道海專路可銜接機能成熟的德民商圈，生活便利性高。

他表示，大學周邊向來具備高度租屋與商用住宅需求，該區除了大學城優勢，同時為距離台積電（2330）廠區及楠梓科技產業園區最近的大學商圈，隨著半導體與科技產業聚落逐步成形，就業人口持續進駐，為區域房市挹注大紅利。

黃識頻表示，近年後勁捷運站周邊新大樓案如雨後春筍，新成屋最高單價更已突破4字頭，鎖定首購與科技新貴族群，市場以2房小宅產品為主力，總價帶多落在千萬元上下。受紅利帶動，同區段屋齡約10年的中古捷運宅，價格亦出現明顯補漲，同步站穩3字頭，不過2025年房市景氣收斂，區段主要仰賴預售案交屋支撐表現。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，房價跌幅較明顯的高師大，位於苓雅區文化中心生活圈屬於成熟文教商圈，長年為高雄傳統購屋熱區，過去交易量在各國立大學校區中名列前茅。

不過，2025年因整體市場氛圍轉趨保守，該區交易量亦大幅縮減約6成，買氣明顯降溫，短期價格也因此出現震盪，再加上區段開發趨於飽和，缺乏高價新屋產品帶動行情，整體價量同步盤整。

李家妮指出，南台灣半導體產業聚落逐步成形，國立頂尖大學相繼於高雄設立分校，有助於吸引高端人才進駐，育才、留才，進一步提升城市就業競爭力。以長遠來看，大學城效應可帶來穩定的租屋與自住需求，同時活絡周邊消費商機，優化生活機能與人口結構年輕化，對區域房市仍具支撐優勢。

高雄國立大學校院周邊近一年房價。資料來源／台灣房屋
高雄國立大學校院周邊近一年房價。資料來源／台灣房屋

高雄 房價 台積電

延伸閱讀

房市盤整回歸長期價值！台中七期高端產品展現支撐力

一表看南二都園區房市量崩價跌 房仲：有甜甜價了

台積電南科三期建新廠 信義房屋專家分析三區域房市受惠

台中舊城五區房市大洗牌！預售量集體跳水 唯這區僅跌7%

相關新聞

無懼國旅低迷…四大飯店集團 啟動擴張潮

無懼國旅市場低迷，2026年飯店業迎來新一輪擴張潮，晶華集團目前有五項新館計畫持續推進，轉投資的Regent品牌未來三年亦有九個海外據點接力開幕；雲品規劃未來三年推出九個旅宿與餐飲新案，布局杭州、礁溪、阿布達比。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

大都更時代新進展 北市首件都更案土石方推薦至台北港收容

土方清運新制今年上路爆「土方之亂」，北市府祭解方，包含都更、危老案獲推薦，廢土可直接送到台北港等，以解決後端去化量能不足的困境。北市更新處今表示，為協助都更案核定的工程處理土石方問題，首件都更案已於3月初完成推薦運送台北港收容。

北市府首件危老重建結合地上權開發案 南山信義A26上梁

台北市長蔣萬安與南山人壽董事長尹崇堯上午出席「南山信義A26舉行上梁祈福典禮」。南山信義A26為新建大樓地上30層、地下3層的商辦大樓，預計於2027年初正式落成啟用。蔣萬安致詞時表示，此建案也是台北市政府首件結合危老重建及設定地上權開發之案例，配合台北市所推動的「永續共融、希望首都」的政策。

風電產業「最難丟的垃圾」變身仿石建材登上巴黎展

風力發電葉片製造過程產生的大量廢料，成為難以回收的環保難題。上緯投控旗下子公司攜手建材業者，首度將這類廢料轉化為環保建材，並在法國巴黎國際展會亮相，為複合材料循環利用跨出重要一步。

華航勇奪2026年 標普全球永續年鑑 Top 1%

標普全球永續年鑑（S&P Global, The Sustainability Yearbook）公布最新2026年評鑑結果，華航（2610）憑藉卓越的ESG經營表現，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，成為全球唯一榮膺Top 1%肯定的航空公司，也是唯一九度入榜且二度掄元的台灣運輸業者，再度改寫國籍航空及運輸業永續新猷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。