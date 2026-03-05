房市結構調整「強者恆強」 聯聚七期雙案攻上一坪140萬元

房市回歸置產自住基本面，消費者更趨向選擇具地段稀缺性、與品牌基礎的產品，台中建案也呈現「強者恆強」的趨勢。實價揭露，聯聚品牌下位於七期核心區段的「聯聚玉衡」，每坪成交單價91.2萬至143.8萬元，均價110.7萬；「聯聚理安」單價95.5萬至142.8萬元，均價116.8萬，雙創台中住宅新紀錄。

業者表示，房市進入結構調整階段，高總價、大坪數住宅面臨買方族群有限、成交週期拉長的現象，節奏放緩成為階段性特徵。

然而，這類產品多集中於成熟區域與核心地段，供給量有限，購屋族群以自住與長期持有為主，價格修正壓力相對溫和，雖成交節奏放緩，但並未出現價格結構性鬆動。核心地段、產品規劃與品牌信任度，逐漸成為市場判斷標準，房市也正式進入價值重排序的新階段。

觀察近一年實價揭露，台中七期住宅市場價格帶已逐步確立。遠雄琉蘊成交均價82.6萬元，最高達每坪99.1萬元；寶璽天讚均價92.3萬元，成交單價最高98萬，總價戶戶破億元。

聯聚旗下品牌更是異軍突起，其中「聯聚玉衡」最高成交單價143.8萬元，「聯聚理安」最高142.8萬元，展現價格高度，也反映市場對核心地段、規劃與品牌口碑的高度認可。

房仲業表示，「聯聚玉衡」正對秋紅谷公園第一排，規劃51層，為台中最高住宅，採均質62坪設計；「聯聚理安」則面對歌劇院與市政十字園道，規劃39層，110坪、220坪大尺度住宅，由義大利建築團隊ACPV ARCHITECTS操刀設計。當市場回歸自住與長期保值邏輯，具備地段稀缺性與品牌積累的產品，自然更具抗波動能力。

七期商辦市場也同樣建立價格基準，根據實價登錄，允將TST台灣之鑽去年均價94萬元，最高單價每坪107萬元，興富發市政壹號廣場均價81萬元，最高單價93.1萬元。

聯聚建設剛推出的「聯聚中衡」，位於市政北二路與朝富路口，樓高37層，延續企業總部產品定位，並由ACPV ARCHITECTS設計，提升規格門檻與安全標準，主力坪數70-90坪，最新一期實價登錄揭露單價77.3-96.5萬，印證當商辦市場邁入品質競爭階段，具規劃深度及國際規格的產品將更具長期支撐力。

業者表示，今年元月上路的「營建剩餘土石方全流向管理」政策，使營建成本上升。估算每坪售價可能被迫調漲數萬元，對價格下檔形成支撐，短期內出現房價修正的空間有限。對重視資產長期價值的客戶而言，及早布局具剛性支撐標的，將更有助於在市場重整過程中建立優勢。