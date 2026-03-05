柏瑞投信：特別股評價面 仍具吸引力

受惠於美國經濟與企業獲利展望穩定，投資人風險偏好轉強，帶動信用利差持續收斂，抵銷美國10年期公債殖利率上升的壓力，2026年1月特別股表現上漲。柏瑞投信表示，市場預期美國聯準會（Fed）將維持相對較高的利率更久時間，目前特別股殖利率處於高檔震盪，仍高於近五年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，評價面仍具有投資吸引力。

柏瑞投信2026年第1季「洞悉特別股」報告指出，聯準會於2026年1月的FOMC會議中維持利率不變，為自2025年接連三次降息後的首次按兵不動。於此同時，美國總統川普也正式提名聯準會前理事Kevin Warsh於5月接任Fed主席，一度引發擔憂其上任後可能採取「降息與縮表並行」的政策組合，導致市場流動性收緊的不確定性。

根據Financial Forecast Center今年2月預測，10年期美債殖利率近一個月略有回升，主要反映經濟數據強於預期，以及通脹改善不足無法支撐快速降息，且市場普遍預期聯準會3月不降息，最快6月才可能開始降息，而全年降息僅約2次。不過，10年期美債殖利率可能將在5月觸及高點後走低，主要原因包括聯準會政策利率將下調、經濟成長動能放緩、通脹回落至目標區間，可望為特別股帶來基本面利多。

此外，柏瑞投信表示，雖然美國2025年第4季GDP季增年率為1.4%，不僅較第3季的4.4%明顯減速，更低於市場預期的2.8%。不過，觀察美國企業去年第4季財報，金融業的獲利持續表現強勁，美國各大銀行的獲利能力均顯著超越市場預期，並持續受惠於資本市場復甦和淨利息收入的增加，使得金融業的資產負債表強勁，亦顯示金融體系仍具韌性。

另方面，美國金融業去年第4季的股東權益占總資產比例持續反彈，並維持在歷史相對高位，顯示金融業的體質依然強健、抵禦外部衝擊的能力佳，持續發放特別股股利的能力應無虞。

在信用風險方面，根據Bloomberg統計，2025年全年共有103檔特別股的信用評級被調升，及66檔特別股的信用評級被調降，反映整體發行機構的信用風險可控。此外，以總面額變動的角度來看，2025年全年整體特別股市場的淨供給減少，指數總成分檔數則由2024年底的195檔，減少到去年底的191檔。

回顧2025年4月到5月，市場因美國對等關稅議題而波動劇烈，促使資金快速流出特別股ETF，而下半年在風險情緒回升，且特別股殖利率浮現吸引力後，再度吸引資金回流特別股ETF，提供技術面的支撐。