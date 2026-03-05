聽新聞
美伊衝突擴大 捷迅總座孫鋼銀：海空貨運將重演疫情大多頭

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
美伊衝突擴大，航空貨運也要漲價，業者預期重演新冠疫情時期的大多頭行情。（路透）
美伊衝突擴大，航空貨運也要漲價。國內物流業者捷迅（2643）總經理孫鋼銀昨（4）日證實，下周亞洲往歐洲航空貨運現貨價格已先喊漲20%到30%，台灣直飛歐洲空運運價更是漲了五成。

孫鋼銀指出，中東外海等待進港船舶愈來愈多，這種情況開始蔓延到航空貨運市場，中東盼不到停戰曙光，海、空運有可能重演疫情時期的大多頭行情。

伊朗宣布關閉荷莫茲海峽，上海國際能源交易中心（INE）歐線集運指數期貨（EC）已連三天狂飆，3月2日大漲15％、3日再漲18%、4日以漲幅20%收盤。

孫鋼銀表示，中東周邊港口包括杜拜等停靠都有問題，對全球海運影響相當大，中東外海等待進港船舶大排長龍，遞延效應蔓延到航空貨運，不只是未來北美、歐洲貨櫃輪運價會大漲，不少業者擔心海運航行會因為戰爭延後到港等，已經開始找航空貨運，歐洲航空貨運價格已開始喊漲。

航空貨運亞洲到歐洲每公斤120至150元，外加燃油附加費32元；隨戰爭越打越久，往歐洲的貨擔心受到影響，最近開始接觸航空貨運，捷迅推估，下周預計中轉到歐洲的貨至少漲二、三成，直飛漲幅會更猛，估上看五成。

孫鋼銀表示，荷莫茲海峽封鎖，杜拜港口雖開放，然而航商擔心有美軍駐紮的港口，伊朗會採取無差別攻擊，擔心船舶會有被攻擊的壓力，許多船舶都不敢停岸，目前只要進中東的貨，都必須加價，而且價格越加越高，昨日已經喊到每40呎櫃加價5,000美元，這個價格比實質運價高出近兩、三倍。

美伊戰爭擴大，孫鋼銀認為對全球海運影響相當大，中東外海等待進港船舶愈來愈多，等待大排長龍，遞延效應正在蔓延，隨著各船班不斷抵達，卡在中東外海船舶愈來愈多，市場缺船、缺櫃及塞港壓力重現。

