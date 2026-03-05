聽新聞
0:00 / 0:00

業者看今年表現 中古車市買氣將回籠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中古車商棋勝汽車集團總經理張鋐宥昨（4）日指出，中古車市場2026年利空出盡，遞延買氣回籠；棋勝運用AI推動汽車庫存管理，銷售能力提升，看好2026年營收年增率目標達六成，推估挑戰25億元，銷售台數上看1,800台，預計在2027年登錄興櫃，成為第一家IPO的中古車商。

受到全球通膨、土地租金攀升及資金成本壓力增加三重夾擊，二手車市去年量能顯著震盪，小規模的中古車商在租金、資金等壓力下退出市場，2025年二手車過戶數降至86萬輛，年減5.5%。

在總量萎縮與關稅影響價格波動的逆風環境中，棋勝汽車逆勢成長，全年營收突破15.8億元，較2024年12.1億元大幅成長31%，創下歷年新高，也在市場交易衰退時交出好的成績單。

棋勝汽車集團總經理張鋐宥表示，「產品配比的快速靈活調整」是維持營運成長的重要關鍵。由於進口200萬以上車款受關稅不確定性影響較劇烈，棋勝提高「200萬內進口車及國產車」車款的銷售比例，採取彈性靈活的策略，以應對高單價市場的交易波動。透過強化行情預警與加快庫存周轉效率，在整體市場量能衰退的背景下，棋勝仍能維持穩定週轉率進而增加績效。

隨著關稅趨於明朗，部分美製車款受惠紅利調降售價，預期心理對同價位中古車及通膨漲價的入門新車產生壓力，消費者逐漸轉向降價後的豪華品牌車款，導致入門車毛利萎縮。張鋐宥觀察，以2021年後車款受影響最劇，受折舊與關稅減免預期影響，行情預計同步下修10%；2021年以前車款則因折價幅度已大，雖對關稅議題較不敏感，但仍會受到新古車的降價影響，後續仍有比價效應。

展望2026年，張鋐宥表示，隨著關稅政策塵埃落定，市場不確定因素可望解除，原本壓抑的購車需求將隨春節換車潮釋放，新車交易增加也會帶動二手車釋出，看好台股紅利成為換車潮的最強後盾。

關稅 預期心理 總經理

延伸閱讀

裕日美製車一口氣降價30萬 牽動本月車市銷售

陸乘用車1月銷量 月減3成

和泰車「AI first」轉型大出擊 2026年旗下三品牌銷售挑戰16.5萬輛

車市促銷 從價格戰轉向金融戰

相關新聞

無懼國旅低迷…四大飯店集團 啟動擴張潮

無懼國旅市場低迷，2026年飯店業迎來新一輪擴張潮，晶華集團目前有五項新館計畫持續推進，轉投資的Regent品牌未來三年亦有九個海外據點接力開幕；雲品規劃未來三年推出九個旅宿與餐飲新案，布局杭州、礁溪、阿布達比。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

飯店房務員年薪上看百萬

飯店業擴張帶動人才需求，各大集團紛紛加碼員工福利。其中，煙波透過整房獎金與職人獎金制度，房務員年薪可望上看百萬；晶華與六福則透過員工持股與員工持股信託機制，讓員工共享企業成長成果，在產業缺工壓力下，以薪酬與長期激勵制度穩定人力。

業者看今年表現 中古車市買氣將回籠

中古車商棋勝汽車集團總經理張鋐宥昨（4）日指出，中古車市場2026年利空出盡，遞延買氣回籠；棋勝運用AI推動汽車庫存管理，銷售能力提升，看好2026年營收年增率目標達六成，推估挑戰25億元，銷售台數上看1,800台，預計在2027年登錄興櫃，成為第一家IPO的中古車商。

中鋼盤價將連四月調漲 4月有機會每公噸上調千元

中鋼大宗底材熱軋確定連四個月開漲盤，4月盤價有機會每公噸上調800元甚至上達千元，將改寫16個月最高漲幅，中下游鋼廠搶料風潮再起，帶動鋼鐵股迎風向上。

鋼廠財務減壓 營運回穩

鋼鐵龍頭中鋼4月盤價有望強漲，法人指出，中鋼漲價除了反映原料成本與市場需求改善外，也有助於中下游鋼廠提升存貨價值，減輕先前鋼價下跌期間的財務壓力，對整體鋼鐵產業財務有「減壓」效果，上市鋼廠營運回穩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。