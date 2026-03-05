聽新聞
飯店房務員年薪上看百萬

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

飯店業擴張帶動人才需求，各大集團紛紛加碼員工福利。其中，煙波透過整房獎金與職人獎金制度，房務員年薪可望上看百萬；晶華（2707）與六福（2705）則透過員工持股與員工持股信託機制，讓員工共享企業成長成果，在產業缺工壓力下，以薪酬與長期激勵制度穩定人力。

煙波集團統計，近三年員工離職率由2023年的41.9％，2025年降至29.2％，其中房務與廚房部門改善幅度尤為明顯。煙波指出，透過優化薪酬結構、調整獎勵制度與改善工作環境，逐步穩定第一線人力配置，2026年亦持續檢討相關制度並調升整房獎金，未來房務員年薪可望挑戰百萬。此外，集團每年也會依據物價與市場行情評估薪資調整，2026年整體薪資調幅約4％，同步強化證照津貼與多元福利，提升人才留任與組織穩定度。

晶華透過員工持股與多元福利制度吸引人才。其中，「員工持股補助20％」政策為業界指標，鼓勵員工長期持有公司股票，分享企業成長成果。其他福利亦涵蓋年終獎金、節慶禮金、壽星禮券、交通與大夜班津貼等，並提供IHG（洲際酒店集團）與晶華集團海內外飯店員工住宿優惠，以及托兒與專業美語補習班優惠等措施，提升員工整體待遇。

六福近年亦啟動「員工持股信託」計畫，開放旗下所有公司員工參與，提供最高50％的相對提存金額。

