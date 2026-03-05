聽新聞
無懼國旅低迷…四大飯店集團 啟動擴張潮

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
晶華、雲品、煙波、天成四大飯店集團今年擴張新館，圖為煙波飯店。聯合報系資料照
晶華、雲品、煙波、天成四大飯店集團今年擴張新館，圖為煙波飯店。聯合報系資料照

無懼國旅市場低迷，2026年飯店業迎來新一輪擴張潮，晶華（2707）集團目前有五項新館計畫持續推進，轉投資的Regent品牌未來三年亦有九個海外據點接力開幕；雲品（2748）規劃未來三年推出九個旅宿與餐飲新案，布局杭州、礁溪、阿布達比。

煙波集團規劃新據點達八處，包括嘉義北門、花蓮新城、台中及宜蘭礁溪等新增飯店據點；天成集團也啟動新館布局，本月率先開出「天成逸旅－蝴蝶谷」，年內並將陸續推出「天成丰閣－樂台中」與「天成逸旅－曉琉球」。

觀察這一波各大飯店集團的擴張模式，晶華與雲品新案多採取經營管理輸出，在飯店投資成本墊高、產業競爭加劇的環境下，透過輕資產策略快速取得市場機會並擴大品牌版圖。天成集團以共同開發案為主軸，今年預計開幕的新館多採合作開發模式，顯示集團持續加碼旅宿市場的企圖心。煙波飯店規劃中的據點多數仍採自地自建、自營管理，或透過地上權方式取得開發基地，維持重資產布局。不同擴張策略並行，也反映即使國旅市場短期表現偏弱，飯店業者整體擴張腳步仍未停歇。

煙波集團目前旗下已有十家飯店旅館，採自地自建、自營管理模式占比達八成。今年適逢成立30周年，集團也啟動新一波拓點計畫，2026年四處新據點中，嘉義北門館採ROT模式營運，由煙波得標取得20年營運權，預計6月底開幕；花蓮新城館則延續自地自建、自營管理模式；台中館採地上權模式開發；另看好溫泉度假市場，煙波已向遠雄人壽承租位於五峰旗風景特定區的旅館開發案，並預計投入約8億元進行裝修，定位為高檔五星級溫泉度假酒店。此外，集團目前亦規劃蘇澳二館、台東館、墾丁及四重溪等新據點，預計2027年起陸續開出。

天成目前旗下已有11家飯店旅館，第12家飯店「天成逸旅－蝴蝶谷」為林保署委外營運案，預計3月18日開幕；預計下半年開幕的「天成逸旅－曉琉球」位於屏東小琉球，為鳳凰旅遊與天成飯店集團共同打造；位於台中七期、與中華郵政共同開發的「天成丰閣－樂台中」，則為天成推出的全新精品飯店品牌。

