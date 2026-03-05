聽新聞
台中超巨蛋 BOT 中信插旗

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台中超巨蛋總投資金額近600億元，目前中信集團已率先表態爭取投資。台中市運動局／提供
台中超巨蛋總投資金額近600億元，目前中信集團已率先表態爭取投資。台中市運動局／提供

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」昨（4）日舉行招商說明會，中信集團正式表態將爭取參與此案投資，台中市運動局長游志祥也證實，目前僅有中信集團旗下台灣人壽一家廠商提出投資可行性評估報告書。

此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。

台灣人壽總經理莊中慶昨天率領相關團隊到場聽取簡報，他表示，目前提出的投資規劃報告書，初步規劃台中超巨蛋可容納人數約4.57萬人，全案將由中信集團主導，擬參考北海道巨蛋模式，引進日本火腿集團合組國際聯合開發團隊。

莊中慶說，如果台中超巨蛋能夠順利得標，未來除了主體場館，也將規劃二棟飯店（其中一棟位於場館上方），以及一座大型百貨商場。

據了解，這座商場總營業樓地板面積達10萬坪，規模將超越興建中的台中「D-ONE第一大天地」購物中心9萬坪營業面積，有望成為全台最大的百貨購物中心。

台中市運動局昨天在台中林酒店舉辦「台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉BOT案」招商說明會，吸引台灣人壽、南山人壽、獅搏雲、中興工程、中華工程（2515）、雲朗集團、台灣世曦、台灣野村、台中福華大飯店、豐邑建設等業者到場。

台中市長盧秀燕去年宣布推動台中超巨蛋，將在水湳經貿園區打造一座可以打棒球、辦演唱會以及多種商業功能的大型場館，採取民間規劃投資，2月26日公告招商，4月27日截止投標。

台中超巨蛋落腳水湳經貿園區，使用地目為「創研一」，基地面積16.35公頃，興建營運期間70年，預計最快2031年啟用，用途包含棒球賽事、大型演唱會或其他藝文活動、複合式商場等；外型初步規劃為較具科技感的葉片型。

目前，本計畫初審通過者為台灣人壽。未來中信集團將扮演出資與整合者角色，日本火腿集團則負責大巨蛋的規劃設計與營運。

另外，業界也點名近幾年與中信集團有多項合作案的國揚集團，未來也有可能參與超巨蛋投資計畫。國揚集團與中信集團旗下台灣人壽的合作案，包括預計今年4月開幕營運的台中漢神洲際購物廣場，以及日月潭「漢來日月行館」等。

