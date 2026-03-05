聽新聞
0:00 / 0:00

鋼廠財務減壓 營運回穩

經濟日報／ 【記者林政鋒／高雄報導】

鋼鐵龍頭中鋼（2002）4月盤價有望強漲，法人指出，中鋼漲價除了反映原料成本與市場需求改善外，也有助於中下游鋼廠提升存貨價值，減輕先前鋼價下跌期間的財務壓力，對整體鋼鐵產業財務有「減壓」效果，上市鋼廠營運回穩。

中鋼表示，近期全球鋼市呈現逐步回穩態勢，加上鐵礦砂與焦煤等原料成本仍處相對高位，下游需求開始回補庫存，盤價採取穩健上調策略，反映市場行情。

上市鋼廠主管指出，中鋼連續調漲盤價，象徵鋼市逐漸走出前期低谷。過去一年全球鋼鐵需求受到高利率、建築景氣疲弱與中國鋼材外溢等因素影響，鋼價一度承壓，鋼廠存貨也因價格下跌而面臨跌價損失，部分公司財報因此受到衝擊。

法人分析，鋼價下跌時，鋼廠可能需提列存貨跌價損失，當鋼價回升，存貨價值回到正常水位，甚至可能出現溢價利基，毛利率也跟著改善。

財務 鋼鐵 鋼價

延伸閱讀

記憶體狂漲、客戶「邊罵邊下單」！研華DDR4新增南亞科、華邦電供應商

中鋼盤價上漲無懸念、有漲四位數機會 為16個月來最強將掀搶料風潮

戰爭受惠概念股逆勢突圍 四大類熱門標的投顧建議短線可布局

國巨鉭電容 九個月漲價三次 法人看好今年營運大爆發

相關新聞

無懼國旅低迷…四大飯店集團 啟動擴張潮

無懼國旅市場低迷，2026年飯店業迎來新一輪擴張潮，晶華集團目前有五項新館計畫持續推進，轉投資的Regent品牌未來三年亦有九個海外據點接力開幕；雲品規劃未來三年推出九個旅宿與餐飲新案，布局杭州、礁溪、阿布達比。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

飯店房務員年薪上看百萬

飯店業擴張帶動人才需求，各大集團紛紛加碼員工福利。其中，煙波透過整房獎金與職人獎金制度，房務員年薪可望上看百萬；晶華與六福則透過員工持股與員工持股信託機制，讓員工共享企業成長成果，在產業缺工壓力下，以薪酬與長期激勵制度穩定人力。

業者看今年表現 中古車市買氣將回籠

中古車商棋勝汽車集團總經理張鋐宥昨（4）日指出，中古車市場2026年利空出盡，遞延買氣回籠；棋勝運用AI推動汽車庫存管理，銷售能力提升，看好2026年營收年增率目標達六成，推估挑戰25億元，銷售台數上看1,800台，預計在2027年登錄興櫃，成為第一家IPO的中古車商。

中鋼盤價將連四月調漲 4月有機會每公噸上調千元

中鋼大宗底材熱軋確定連四個月開漲盤，4月盤價有機會每公噸上調800元甚至上達千元，將改寫16個月最高漲幅，中下游鋼廠搶料風潮再起，帶動鋼鐵股迎風向上。

鋼廠財務減壓 營運回穩

鋼鐵龍頭中鋼4月盤價有望強漲，法人指出，中鋼漲價除了反映原料成本與市場需求改善外，也有助於中下游鋼廠提升存貨價值，減輕先前鋼價下跌期間的財務壓力，對整體鋼鐵產業財務有「減壓」效果，上市鋼廠營運回穩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。