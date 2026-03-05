鋼廠財務減壓 營運回穩

鋼鐵龍頭中鋼（2002）4月盤價有望強漲，法人指出，中鋼漲價除了反映原料成本與市場需求改善外，也有助於中下游鋼廠提升存貨價值，減輕先前鋼價下跌期間的財務壓力，對整體鋼鐵產業財務有「減壓」效果，上市鋼廠營運回穩。

中鋼表示，近期全球鋼市呈現逐步回穩態勢，加上鐵礦砂與焦煤等原料成本仍處相對高位，下游需求開始回補庫存，盤價採取穩健上調策略，反映市場行情。

上市鋼廠主管指出，中鋼連續調漲盤價，象徵鋼市逐漸走出前期低谷。過去一年全球鋼鐵需求受到高利率、建築景氣疲弱與中國鋼材外溢等因素影響，鋼價一度承壓，鋼廠存貨也因價格下跌而面臨跌價損失，部分公司財報因此受到衝擊。

法人分析，鋼價下跌時，鋼廠可能需提列存貨跌價損失，當鋼價回升，存貨價值回到正常水位，甚至可能出現溢價利基，毛利率也跟著改善。