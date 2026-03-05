聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼盤價將連四月調漲 4月有機會每公噸上調千元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼大宗底材熱軋確定連四個月開漲盤，4月盤價有機會每公噸上調800元甚至上達千元。示意圖。中鋼公司／提供
中鋼大宗底材熱軋確定連四個月開漲盤，4月盤價有機會每公噸上調800元甚至上達千元。示意圖。中鋼公司／提供

中鋼（2002）大宗底材熱軋確定連四個月開漲盤，4月盤價有機會每公噸上調800元甚至上達千元，將改寫16個月最高漲幅，中下游鋼廠搶料風潮再起，帶動鋼鐵股迎風向上。

業內分析，煤鐵強漲成本墊高，全球鋼鐵庫存見底，加上中東戰火催化，用鋼需求源源釋出，三大關鍵支撐下，中鋼4月與第2季盤價漲價已無懸念。

中鋼董事長黃建智表示，今年鋼市比去年穩定，尤其大陸對鋼鐵出口採許可制，配合今年人民幣升值機率大，相對出口價格報高，大陸低價鋼材出口受到抑制，供給量受限，總體塑造相對較好的鋼市結構。

中鋼業務副總李家丞指出，當前有多股力量支撐鋼市向好，最主要的是煤鐵成本走強。冶金煤前波每公噸約180美元，目前漲到240美元至250美元區間；國際鐵礦報價近一周大漲4.6%，向100美元靠攏。

另一方面，美國去年6月間對進口鋼鋁課徵50%關稅，導致需求都停滯，但如今歷經半年多的沈澱，低價庫存結束了，美國鋼鐵流通行情一直漲，熱軋來到每公噸1,080美元高點，「行情漲成這樣，出口美國就能做了」，國內單軋廠近二個月海外訂單明顯好轉。

李家丞表示，還有大陸對鋼鐵出口採取管制措施，同時中國大陸高爐減排30%，以及歐盟CBAM導致鋼材進口成本增加；整體來看歐美帶動下，鋼鐵需求有好轉現象。

上市鋼廠主管說，近期南韓浦項對台熱冷軋報價每公噸漲約30美元、約新台幣950元，且多有成交，商情顯示中鋼4月熱軋將連續四個月調漲，每公噸可能調高800元以上，不排除有四位數、千元以上的漲勢，以因應當鋼市迎風起飛的現況。

李家丞指出，針對4月以及第2季盤價走勢，目前陸續檢討中，並且積極與用戶展開產銷聯誼溝通意見，最終會考量客戶競爭力以及國際行情走勢，做綜合評估。尤其大陸開春後，龍頭鋼廠寶武鋼等也將開出新盤價，都是重要參考標的。

中鋼 美國 鋼鐵

延伸閱讀

記憶體狂漲、客戶「邊罵邊下單」！研華DDR4新增南亞科、華邦電供應商

國巨鉭電容 九個月漲價三次 法人看好今年營運大爆發

國際金價升破每盎司5400美元 台銀看好本周有望看到5500美元價位

鋼市向榮 燁輝、燁興、唐榮3月新價全上漲

相關新聞

無懼國旅低迷…四大飯店集團 啟動擴張潮

無懼國旅市場低迷，2026年飯店業迎來新一輪擴張潮，晶華集團目前有五項新館計畫持續推進，轉投資的Regent品牌未來三年亦有九個海外據點接力開幕；雲品規劃未來三年推出九個旅宿與餐飲新案，布局杭州、礁溪、阿布達比。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

飯店房務員年薪上看百萬

飯店業擴張帶動人才需求，各大集團紛紛加碼員工福利。其中，煙波透過整房獎金與職人獎金制度，房務員年薪可望上看百萬；晶華與六福則透過員工持股與員工持股信託機制，讓員工共享企業成長成果，在產業缺工壓力下，以薪酬與長期激勵制度穩定人力。

業者看今年表現 中古車市買氣將回籠

中古車商棋勝汽車集團總經理張鋐宥昨（4）日指出，中古車市場2026年利空出盡，遞延買氣回籠；棋勝運用AI推動汽車庫存管理，銷售能力提升，看好2026年營收年增率目標達六成，推估挑戰25億元，銷售台數上看1,800台，預計在2027年登錄興櫃，成為第一家IPO的中古車商。

中鋼盤價將連四月調漲 4月有機會每公噸上調千元

中鋼大宗底材熱軋確定連四個月開漲盤，4月盤價有機會每公噸上調800元甚至上達千元，將改寫16個月最高漲幅，中下游鋼廠搶料風潮再起，帶動鋼鐵股迎風向上。

鋼廠財務減壓 營運回穩

鋼鐵龍頭中鋼4月盤價有望強漲，法人指出，中鋼漲價除了反映原料成本與市場需求改善外，也有助於中下游鋼廠提升存貨價值，減輕先前鋼價下跌期間的財務壓力，對整體鋼鐵產業財務有「減壓」效果，上市鋼廠營運回穩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。