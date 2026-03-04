中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

隨著超巨蛋落腳水湳中央公園特區，可望帶動區域商業與住宅需求，為區域房市挹注強大發展動能，更吸引半導體設備大廠志聖（2467）、鴻勁精密（7769），以及富華創新（3056）、興富發（2542）、雙橡園、久樘、陸府、豐邑等開發商搶進。

台中超巨蛋坐落於水湳中央公園特區「創研一」用地，總面積約16.35公頃，採BOT模式開發，營運期間總計70年，用途包含棒球賽事、大型演唱會、藝文活動或複合式商場等功能，未來超巨蛋將與鄰近的台中國際會展中心及台中巨蛋、漢神洲際購物中心連成一線，形成北台中最強大的商業軸線。

台灣人壽總經理莊中慶表示，目前初步規劃台中超巨蛋可容納人數4.57萬人，全案將由中信集團主導，將參考日本北海道巨蛋模式，引進火腿集團合組國際聯合開發團隊，除了主體場館外，也將規劃二棟飯店以及一座大型百貨商場。

看準區域發展，志聖於2025年9月就以單坪價格逾112萬元，總價18.23億元，標下水湳「逢大段21地號」1,622.53坪土地，將規劃興建研發中心；鴻勁精密也以每坪單價145萬元，拿下單元八「鑫新平段15地號」近千坪土地。

在企業布局與大型建設雙重加持下，水湳房市的熱度與單價表現已直逼七期。目前區內多個指標個案表現亮眼，其中位於中央公園第一排的地標建案「豐邑Park One」，最新實價登錄揭露，最高成交單價達95萬元，總價7,504萬元。

同樣位於文商段的「泰御Sky Island」，則以創新的空島建築概念吸引高端客層，最高成交單價也已突破93.6萬元。

富華創新在水湳同樣有高度布局，包括銷售中的「之序」、單元八「鑫港尾段346地號」總部大樓，以及規劃中的文商15、文商53地號等。興富發集團也至少手握3塊土地，如「當代一邸」、「雍悅一方」、「經貿五路合建案」，總銷合計近300億元。

此外，水湳中央公園當中最具代表性的「雙橡園4117」，採用SS鋼骨框筒結構與預鑄外牆系統，2棟41層樓、166公尺，成為中央公園特區最高樓。同時規劃近3,500坪私有專屬花園，當年一推出就吸引不少層峰人士青睞，實價登錄共揭露363筆交易，更有高比例的的高總價交易，一舉一動備受關注。

其他品牌建商如寶輝、由鉅、陸府、久樘也都有在水湳周邊布局。其中，陸府建設預計於水湳經貿園區創研段、中央公園第一排，推出基地約2,000坪的新案，預期將再創區域景觀豪宅的新高度。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示，水湳目前正迎來建設收割期，包括綠美圖、會展中心等重大公建皆陸續完工啟用，此時台中超巨蛋招商傳出捷報，無疑是為區域發展補上關鍵拼圖，未來商業與居住機能的加乘效應，將促使該區成為全台最具國際競爭力的地標聚落。

台中水湳中央公園特區，企業、開發商布局一覽表。資料來源：市調