智慧經營／遠銀 AI 數位金融事業群副總經理戴松志 創新金融 用社群圈攬客

遠東商銀（2845）旗下數位金融子品牌Bankee社群銀行，自成立以來已推出一系列打破傳統框架的創新金融商品服務，作為Bankee重要推手的遠銀AI數位金融事業群副總經理戴松志指出，商品設計初衷是以使用者的角度出發，希望創造出共創、共享、共好的商業模式。

獨特產品 理性感性兼具

遠東商銀在2016年成立數位金融事業群，並在2019年成立旗下數位金融子品牌Bankee社群銀行，為全台首家將社群網路與金融服務連結的銀行，協助遠銀進行數位金融轉型。

隨著AI技術快速發展，為加速布局AI，遠銀也在2024年底將數位金融事業群更名為AI數位金融事業群，扮演全行擴展AI數位轉型的重要角色。

其中，戴松志正是幕後的重要推手。戴松志畢業於紐約大學電腦科學碩士，回台後進入工研院從事研究工作，先後待過花旗銀行、遠傳電信，2016年遠銀啟動數位金融轉型之初，戴松志便從零開始籌設數金事業群。

從理工生踏入金融業，戴松志指出，過去的理工背景訓練自己理性思考，但另一方面，水瓶座的特質也讓他常常有天馬行空的想法，他也認為，從事金融科技領域的確需要兼具理性與感性，理性在於能夠分析產業並進行決策方向，但同時也要具備感性面的理想性，如此才能做出產品的獨特性。

從to C出發 祭挑戰型信貸

戴松志指出，Bankee一開始從「to C」（消費者）出發，推出「社群圈機制」，讓用戶透過推薦碼或推薦連結的方式，邀請親友加入Bankee會員（存款戶、卡友），用戶扮演「圈主」的角色，除了可以拿到基本回饋及推薦回饋之外，還可以領取社群圈回饋，讓成為自己社群圈的「分行經理」。

有別於其他銀行主打台幣小額高利率活存，Bankee則選擇祭出1.435%的基礎年利率且無上限，透過更單純、簡單化的方式，既享有活存的靈活便利，又有約當六個月定存的年利率。戴松志也指出，透過社群圈成為遠銀的客戶，平均存款金額大約是一般客戶的八倍左右。

除此之外，Bankee也獨創「挑戰型信貸」，過去民眾可能礙於職業別拿不到較低的利率，而挑戰型信貸則主打只要符合專案回饋條件，每期準時還款，期滿就能拿回所繳利息的一半，等於不同職業別皆有機會享低利率。

解決痛點 不走傳統老路

在「to B」（企業）的部分，戴松志則舉例，遠銀Bankee協助P2P平台設計「資金不落地」機制，讓P2P平台不經手金流，而是由Bankee帳戶代收付金流；另外，Bankee也從2019年開始提供虛擬資產出入金服務，至今已負責全台超過95%以上的虛擬資產交易金流，並與國內虛擬資產服務業者（VASP）合作，建構出一套防詐自主的監控機制。

除此之外，Bankee也與醫療科技新創公司AlleyPin合作推出企業聯名卡，協助診所、藥局等醫療機構，解決公私帳務混亂的痛點，由事業體作為申請單位，讓採購藥品、醫材費用與個人開銷明確區分，也能讓醫療機構的資金運用更有效率。

戴松志說，Bankee不走傳統銀行走過的老路，而是由使用者的角度去思考商品設計，因此Bankee一路從存款、貸款、信用卡，再到切入P2P、虛擬資產、醫療機構等領域，一直以來都在進行突破與創新，希望能滿足客戶的需求與解決產業上的痛點，實現共創、共享、共好三大核心理念。