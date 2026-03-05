ESG 最前線／環安衛五趨勢 強化企業治理

2026年的全球ESH（Environment, Safety & Health）趨勢，已從「降低事故率」轉向「提升組織韌性」。根據國際勞工組織（ILO）2023年發布的資料，全球每年約有近300萬人死於工作相關事故與疾病，且較2015年估計值增加逾5%。這個數字提醒企業，職安不只是合規議題，也是攸關營運持續與品牌信任的核心治理課題。

首先，氣候變遷正直接改變職場風險結構。高溫、極端氣候與新型傳染風險，使「熱危害管理」成為國際焦點。美國職安署（OSHA）於2024年提出熱危害預防擬議規則，要求企業建立供水、休息、遮蔭與監測機制。這顯示環境風險已正式納入職安制度框架。對出口導向企業而言，即使本地法規尚未同步，供應鏈客戶的要求也會提前到位。

第二，心理健康成為ESH的新戰場。ILO已將2026年世界職業安全衛生日主軸聚焦於「社會心理風險與組織預防」。這代表壓力、過勞與職場衝突不再只是人資議題，而是職安管理的一部分。IOSH白皮書亦指出，超過半數受訪高階主管認為，心理健康對企業績效的影響不亞於傳統職災。企業若僅提供講座與福利，而未調整工時設計與管理模式，將難以真正降低風險。

第三，數位化與AI快速進入ESH現場。歐盟EU-OSHA在「數位時代的安全與健康工作」計畫中指出，科技應以提升透明與預防能力為目標，而非單純監控（EU-OSHA 2023–2025 Campaign）。穿戴裝置、影像辨識與即時警示確實能降低事故，但若資料治理與人因設計不足，也可能增加心理壓力與隱私疑慮。科技應服務安全，而不是製造新的風險來源。

第四，職業病與長期暴露重新受到重視。研究指出，多數工作相關死亡源自疾病而非意外事故（Scandinavian Journal of Work, Environment & Health）。在循環經濟與再生材料快速發展下，混合物與未知成分的暴露風險增加。

歐洲智庫報告即提醒，循環政策若未納入健康評估，可能將風險轉嫁至回收與拆解端（Zero Waste Europe, 2026）。這意味化學品管理需延伸至製程變更與替代材料評估，而非僅止於文件管理。

最後，管理系統與ESG揭露正逐漸合流。ISO調查顯示，截至2022年底全球有效ISO 45001證書已接近40萬張（ISO Survey 2022）。這代表職安管理系統正成為企業治理的基本配備。

投資人與客戶關注的不只是事故率，而是風險評估是否完成、承攬管理是否落實，以及改善措施是否可追溯。

綜觀2026年的全球趨勢，ESH已從現場管理升級為企業治理能力的一部分。氣候風險、心理健康、AI應用、化學暴露與揭露透明度，構成新的風險版圖。

真正具備永續競爭力的企業，不是零事故的企業，而是能持續辨識風險、改善制度、並提出具體證據的企業。當ESH被視為價值創造的一環，而非成本負擔，企業才能在變動的全球環境中站穩腳步。