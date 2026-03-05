連鎖效應／四種財務問題 製造高營收幻象

連鎖經營做現金生意，卻經常受困於以短支長、毛利走低、淨利不足，甚至出現高業績，但卻虧損的窘境。

比較兩家上櫃餐飲企業築間和豆府，去年營收分別為新台幣49.35億和40.72億，均為40億量級的餐飲企業，但據其前三季公布的財報數字，兩者的毛利為41.1%和51.7%，稅後淨利差異就更大了，前者為-3.79%，每股虧損2.86元；後者則是10%，前三季即賺逾一個資本額。

所以並非營業額愈高愈賺錢，小心高營收幻象中，虧損來得猝不及防。

收現的生意常常會使企業陷入一個迷思，也就是將營業額當成是賺錢，就算賺錢也不代表有可動支的「現金」。

因帳上有錢從而加快投資開店的速率，或開始去擴展多品牌，這就是以短支長，營業額不等於獲利，超支現金去投資，若投資虧損，就會形成「雙面刃」效果，營業額尚未實現成獲利，而錢已經被用掉了。

除了以短支長之外，商業服務業還會出現以下四種財務問題：

一、成本控制失靈：原物料上漲、人力和管銷費用走高，雖是長期的趨勢，但並非成本控制失靈的藉口，營業利益率陡降，就應積極調整腳步，例如，調整售價或成本。

二、獲利能力不足：即低毛利的狀況，餐飲門市低於45%，中央工廠低於25%，將使公司無法對應原物料上漲或通膨壓力，甚至營收愈高，虧損反而擴大。

三、成本結構與周轉效率：別只盯著營收高低，卻忽略更重要的毛利率、淨利率與周轉率等指標。營收雖高但無利潤、呆滯庫存或積壓、周轉率鈍化遲延，都是潛藏的財務風險。

四、財務報表與經營脫節：不健全或不及時的財務報表，無法體現企業的財務體質。經營重視業績，卻欠缺財務能力，導致財務報表一團混亂，如兩套帳、科目錯置、股東往來錯綜複雜…，財報無法正確呈現經營結果。

重效率（營收）、輕效果（獲利）的經營思維，反使企業陷入周轉不靈的惡性循環。財務報表的完整呈現，可以好好檢視營運的效益，從成本結構、毛利分析、周轉天數與庫存優化入手，提升公司的財務體質。

資金運用與來源錯配，企業「以短支長」的情形屢見不鮮，如使用短期借款購買長期設備，導致因購置資產，卻使流動性變差。尤有甚者，公司有獲利、卻沒現金，帳面上有獲利，但卻沒有可用的現金，財報黑字也會倒閉。