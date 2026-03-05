聽新聞
0:00 / 0:00

瑪格麗特談品牌與領導／二代當家…接班還是代班？

經濟日報／ 黃麗燕（WAVE-中小企業CEO品牌╱領導學創辦人）

「我想認識我自己」，一個年輕的二代企業接班人，來到WAVE招生說明會，我問他為什麼想建立品牌，他低著頭想了想，這樣回答我。

他不想接這個班，但他也不知道自己想做什麼，勉勉強強依照母親的意思，天天上班，但總感覺進公司就是個責任，對經營家裡的生意好像無感。

大學畢業後，在外面進了金融業，也沒特別喜歡，工作對他而言很輕鬆，會回到家族接班，只是不想看父母煩惱，但接了班，就變成是他在煩惱，他也常常問自己：「這輩子就是要這樣了嗎？」

「有女朋友嗎？」「有，但不是這麼想結婚」，他回答得很快。

「所以你現在是：做著一份不討厭但也談不上熱愛的工作，牽著一個不討厭但也談不上想共度一生的女友？」他楞了一下，點了點頭。

很多人的人生不是痛苦，只是沒有選擇。多數二代的問題不是意願或能力，而是沒有經歷「自己創造」的過程。當一件事是繼承的，它就變成負擔。當一件事是選擇的，才會變成使命。品牌存在的意義，不是重整公司，而是讓「經營者」重新變成「創業者」。

我問他：「如果這家公司不是你爸媽的，你會想來上班嗎？」「應該不會。」他想都沒想。

我又問他：「那你現在比較像老闆，還是比較像員工？」他愣了一下，「比較像…『代班』吧。」我差點笑出來。

很多二代接班，其實不是接班，是代班。爸媽還在，決策還是會過問。位置他坐著，但方向不是自己定的。責任在身上，但選擇不在手裡。

我跟他說：「你現在不是在經營公司，你是在替命運值班。」他大笑。氣氛一下子鬆了。

其實建立品牌可以是把一家公司從「繼承」變成「創造」的。

我繼續問他：「如果這家公司是你今天從零創辦的，你會讓它變成什麼樣子？」

他沉默了很久，這一次不是無奈的沉默，是腦袋開始轉動的沉默，他第一次開始想像。

他說：「那可能就不會只是現在這樣的產品…可能會跨到別的市場…也可能會改變商業模式吧…」他側著頭，邊想邊講，斷斷續續，那不是呢喃，恰似生命力回來的聲音。

他不缺能力，不缺機會，缺的是可以對話的人，可以提升他想像的場景，可以讓他面對的真正挑戰。他每天面對的是老員工、家人、既有的供應商。每一個人似乎都代表著某種程度的過去，但未來，不會自己出現，未來需要撞擊。

「WAVE的同學都是什麼樣的人？」他忽然問。

「各行各業的經營者，有人在轉型，有人在國際化，有人在重新定義自己。有些人業績很好，身體很累；有些人公司很小，野心很大；但他們的靈魂都是開心的。」他聽了，笑了。

品牌不是讓公司一夜間長大，品牌是讓經營者重新長出想像力，重新形塑這家企業的未來。當你開始接觸不同產業的CEO，日本、加拿大、美國的經營者，你的視野會躍升，格局也會被放大。你會發現，有人跟你一樣掙扎，但他們正在嘗試不同的方法；思考一旦升維，原本看起來卡住的局，就會多出幾條路。

很多人來學品牌，是為了生意；但真正留下來的，都是為了自己。品牌不是「讓過去成為你的現在」，而是讓你有底氣、有方法、有視野，去「創造你想像的美好未來」。

品牌

延伸閱讀

寫作教室／腦袋空空，寫作不能空 寫作請順著題目的脈絡寫

國民幸福指數問家裡幾個馬桶 心理學家：說明金錢在幸福當中扮演的角色

台大碩士兩度面試台積電無下文！他問「被列黑名單」？過來人曝實情

【3月文學相對論 下】廖瞇×陳昌遠／得獎汙染了我們的文字嗎？

相關新聞

無懼國旅低迷…四大飯店集團 啟動擴張潮

無懼國旅市場低迷，2026年飯店業迎來新一輪擴張潮，晶華集團目前有五項新館計畫持續推進，轉投資的Regent品牌未來三年亦有九個海外據點接力開幕；雲品規劃未來三年推出九個旅宿與餐飲新案，布局杭州、礁溪、阿布達比。

中信集團擬砸600億投資「台中超巨蛋」 水湳商機大爆發

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT開發案，4日舉行招商說明會，中信集團正式表態爭取參與投資。台中市運動局長游志祥透露，目前中信集團旗下台灣人壽已率先提出投資可行性評估報告書，整體投資金額近600億元，預計最快2031年完工啟用。

飯店房務員年薪上看百萬

飯店業擴張帶動人才需求，各大集團紛紛加碼員工福利。其中，煙波透過整房獎金與職人獎金制度，房務員年薪可望上看百萬；晶華與六福則透過員工持股與員工持股信託機制，讓員工共享企業成長成果，在產業缺工壓力下，以薪酬與長期激勵制度穩定人力。

業者看今年表現 中古車市買氣將回籠

中古車商棋勝汽車集團總經理張鋐宥昨（4）日指出，中古車市場2026年利空出盡，遞延買氣回籠；棋勝運用AI推動汽車庫存管理，銷售能力提升，看好2026年營收年增率目標達六成，推估挑戰25億元，銷售台數上看1,800台，預計在2027年登錄興櫃，成為第一家IPO的中古車商。

中鋼盤價將連四月調漲 4月有機會每公噸上調千元

中鋼大宗底材熱軋確定連四個月開漲盤，4月盤價有機會每公噸上調800元甚至上達千元，將改寫16個月最高漲幅，中下游鋼廠搶料風潮再起，帶動鋼鐵股迎風向上。

鋼廠財務減壓 營運回穩

鋼鐵龍頭中鋼4月盤價有望強漲，法人指出，中鋼漲價除了反映原料成本與市場需求改善外，也有助於中下游鋼廠提升存貨價值，減輕先前鋼價下跌期間的財務壓力，對整體鋼鐵產業財務有「減壓」效果，上市鋼廠營運回穩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。