瑪格麗特談品牌與領導／二代當家…接班還是代班？

「我想認識我自己」，一個年輕的二代企業接班人，來到WAVE招生說明會，我問他為什麼想建立品牌，他低著頭想了想，這樣回答我。

他不想接這個班，但他也不知道自己想做什麼，勉勉強強依照母親的意思，天天上班，但總感覺進公司就是個責任，對經營家裡的生意好像無感。

大學畢業後，在外面進了金融業，也沒特別喜歡，工作對他而言很輕鬆，會回到家族接班，只是不想看父母煩惱，但接了班，就變成是他在煩惱，他也常常問自己：「這輩子就是要這樣了嗎？」

「有女朋友嗎？」「有，但不是這麼想結婚」，他回答得很快。

「所以你現在是：做著一份不討厭但也談不上熱愛的工作，牽著一個不討厭但也談不上想共度一生的女友？」他楞了一下，點了點頭。

很多人的人生不是痛苦，只是沒有選擇。多數二代的問題不是意願或能力，而是沒有經歷「自己創造」的過程。當一件事是繼承的，它就變成負擔。當一件事是選擇的，才會變成使命。品牌存在的意義，不是重整公司，而是讓「經營者」重新變成「創業者」。

我問他：「如果這家公司不是你爸媽的，你會想來上班嗎？」「應該不會。」他想都沒想。

我又問他：「那你現在比較像老闆，還是比較像員工？」他愣了一下，「比較像…『代班』吧。」我差點笑出來。

很多二代接班，其實不是接班，是代班。爸媽還在，決策還是會過問。位置他坐著，但方向不是自己定的。責任在身上，但選擇不在手裡。

我跟他說：「你現在不是在經營公司，你是在替命運值班。」他大笑。氣氛一下子鬆了。

其實建立品牌可以是把一家公司從「繼承」變成「創造」的。

我繼續問他：「如果這家公司是你今天從零創辦的，你會讓它變成什麼樣子？」

他沉默了很久，這一次不是無奈的沉默，是腦袋開始轉動的沉默，他第一次開始想像。

他說：「那可能就不會只是現在這樣的產品…可能會跨到別的市場…也可能會改變商業模式吧…」他側著頭，邊想邊講，斷斷續續，那不是呢喃，恰似生命力回來的聲音。

他不缺能力，不缺機會，缺的是可以對話的人，可以提升他想像的場景，可以讓他面對的真正挑戰。他每天面對的是老員工、家人、既有的供應商。每一個人似乎都代表著某種程度的過去，但未來，不會自己出現，未來需要撞擊。

「WAVE的同學都是什麼樣的人？」他忽然問。

「各行各業的經營者，有人在轉型，有人在國際化，有人在重新定義自己。有些人業績很好，身體很累；有些人公司很小，野心很大；但他們的靈魂都是開心的。」他聽了，笑了。

品牌不是讓公司一夜間長大，品牌是讓經營者重新長出想像力，重新形塑這家企業的未來。當你開始接觸不同產業的CEO，日本、加拿大、美國的經營者，你的視野會躍升，格局也會被放大。你會發現，有人跟你一樣掙扎，但他們正在嘗試不同的方法；思考一旦升維，原本看起來卡住的局，就會多出幾條路。

很多人來學品牌，是為了生意；但真正留下來的，都是為了自己。品牌不是「讓過去成為你的現在」，而是讓你有底氣、有方法、有視野，去「創造你想像的美好未來」。