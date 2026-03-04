廣泛科技業影響 三星陳啓蒙：今年台灣手機市場銷量料將下滑7-10%

記憶體價格大漲，廣泛影響3C產品價格，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙今（4）日表示，今年受廣泛科技產業影響，台灣整體手機市場銷售量恐將去年下降約7-10%，但因為銷售價格增加，整體銷售額則會出現正成長。

陳啓蒙指出，綜觀去年台灣整體市場，整體銷售量約與前一年度持平，銷售額則約有1成左右的成長，去年台灣智慧手機市場成長動能主要來自於高階手機，該價格帶手機銷售量、銷售額均有15%左右成長；今年受科技產業影響，預估手機銷量下滑7-10%，銷售額則仍會出現正成長。

對於今年新上市的Galaxy S26旗艦系列，台灣三星訂下銷量雙位數成長目標；陳啓蒙預估，三款機型中，具備多項軟硬體升級的Galaxy S26 Ultra能在預購初期占比80%。

對於去年上市的折疊系列Galaxy Z Fold7、Z Flip7，陳啓蒙表示，該系列銷售量較前代成長10%，銷售額更成長近40%，以機型占比來看，過去Flip與Fold的銷售比重約為8：2，不過，這次Z Fold7輕薄有感升級，這也讓Flip與Fold的銷售比重接近1：1。

台灣三星也持續投資品牌行銷，並拓展自有通路，目前三星商城占整體銷售約7-8%、三星智慧館則占約12%，預計未來商城與智慧館等自有通路銷售占比將往25%邁進。