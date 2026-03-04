快訊

廣泛科技業影響 三星陳啓蒙：今年台灣手機市場銷量料將下滑7-10%

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。圖／台灣三星提供
台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。圖／台灣三星提供

記憶體價格大漲，廣泛影響3C產品價格，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙今（4）日表示，今年受廣泛科技產業影響，台灣整體手機市場銷售量恐將去年下降約7-10%，但因為銷售價格增加，整體銷售額則會出現正成長。

陳啓蒙指出，綜觀去年台灣整體市場，整體銷售量約與前一年度持平，銷售額則約有1成左右的成長，去年台灣智慧手機市場成長動能主要來自於高階手機，該價格帶手機銷售量、銷售額均有15%左右成長；今年受科技產業影響，預估手機銷量下滑7-10%，銷售額則仍會出現正成長。

對於今年新上市的Galaxy S26旗艦系列，台灣三星訂下銷量雙位數成長目標；陳啓蒙預估，三款機型中，具備多項軟硬體升級的Galaxy S26 Ultra能在預購初期占比80%。

對於去年上市的折疊系列Galaxy Z Fold7、Z Flip7，陳啓蒙表示，該系列銷售量較前代成長10%，銷售額更成長近40%，以機型占比來看，過去Flip與Fold的銷售比重約為8：2，不過，這次Z Fold7輕薄有感升級，這也讓Flip與Fold的銷售比重接近1：1。

台灣三星也持續投資品牌行銷，並拓展自有通路，目前三星商城占整體銷售約7-8%、三星智慧館則占約12%，預計未來商城與智慧館等自有通路銷售占比將往25%邁進。

手機 市場 高階手機 台灣 智慧手機

相關新聞

房市盤整回歸長期價值 台中高端產品展現支撐力

房市進入結構調整期，買氣放緩，高總價、大坪數住宅因客群有限，成交周期拉長。不過專家表示，此類產品多位於核心地段、供給稀缺，價格修正壓力相對溫和，市場焦點正回歸產品本質與長期價值，房市邁向價值重排序階段。

永笙布局大陸細胞治療市場REGENECYTE授權大陸 加速臍帶血新藥商化

永笙-KY（4178）4日宣布，與中國大陸大型國際醫療集團簽署合作備忘錄（MOU），正式啟動REGENECYTE臍帶血細胞新藥於大陸市場之授權合作。此次合作鎖定海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區之政策試點機制，規劃以真實世界數據（RWD）加速臨床落地與註冊推進。

棋勝汽車集團2025年逆勢營收創新高 力拚第一家IPO中古車商

中古車商棋勝汽車集團總經理張鋐宥認為，中古車市場2026年利空出盡，遞延買氣回籠；棋勝運用AI推動汽車庫存管理，銷售能力提升，看好2026年營收年增率目標達6成，推估挑戰25億元，銷售台數上看1,800台，預計在2027年登錄興櫃，成為第一家IPO的中古車商。

一表看南二都園區房市量崩價跌 房仲：有甜甜價了

南部科技宅議題退燒，住商機構統計實價登錄，2025年南二都有台積電（2330）設廠的科學園區周邊房市，相較2024年，無論台南、高雄，各行政區交易量皆呈現雪崩式下滑，房價亦出現盤整。

捷迅總座孫鋼銀：美伊戰爭持續太久 海、空運可能上演2022大多頭行情

國內的物流業者捷迅（2643）總經理孫鋼銀4日證實，美伊戰爭擴大如持續太久，海、空運有可能上演2022年海運大多頭行情；而且這種情況已經開始蔓延到航空貨運，近日往歐洲的現貨價格已經先喊漲20%到30%，直飛歐洲的貨估漲5成。

中東戰事再起 北市房仲公會：若引發通膨 資金可望轉投保值房產

台北市地政局公布今年2月建物買賣移轉棟數，全市買賣移轉棟數為1,547棟，較去年同期減少16.4%，較1月則減少27.3%；另累計今年1-2月總移轉數3,675棟，較去年同期增加6.4%。

