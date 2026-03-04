快訊

強化台灣醫療體系 總統府健康台灣委員會5日推「國家藥物韌性整備計畫」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為強化台灣醫療體系的供應安全與國家韌性，總統府5日將召開第七次健康台灣推動委員會，預計針對推動「國家藥物韌性整備計畫」進行報告說明相關政策方向。

此計畫目標在於建立穩定且安全的藥品供應體系，降低對單一來源的依賴，確保關鍵藥品與醫療器材在突發事件或國際供應鏈中斷時仍能穩定供應。

由於當前全球藥品供應鏈高度集中，約有八成原料藥來自中國大陸與印度，一旦發生地緣政治衝突、交通運輸中斷或製造停產等情況，都可能對各國醫療體系造成衝擊。

因此，美國、歐盟與日本近年已陸續推動關鍵藥品在地化政策，將醫藥供應視為國家安全的重要一環。

5日登場的委員會預計將針對台灣推動藥物韌性整備計畫，如何在全球供應鏈重組趨勢下，強化國產製藥產業，確保醫療體系穩定運作，整體政策也將透過跨部會合作推動。

依據總統府告示，國家藥物韌性整備計畫，將由相關部會依序報告，報告機關包括：衛福部、經濟部、核能安全委員會、環境部、財政部。

