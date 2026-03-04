LEXUS豪華都會跨界休旅UX 300h搶市質感升級

自2018年導入台灣市場以來，Lexus UX以豪華都會跨界休旅之姿，陪伴近3萬3千位車主展開日常探索旅程。憑藉靈巧車身尺碼、細膩質感鋪陳與高效油電科技，UX成為許多都會駕馭者生活中的風格夥伴，也在城市街景中形塑獨具個性的存在。

和泰（2207）集團總代理的豪華車品牌LEXUS，這次導入台灣的UX 300h以動感而俐落的設計語彙，展現都會生活的自信節奏。適中的車身尺碼，使其自在穿梭於城市巷弄與繁忙街道之間；高效油電動力系統帶來平順且靜謐的駕馭體驗，讓日常通勤與周末出遊皆能從容轉換。

F SPORT Design車型更以專屬運動化外觀套件與細節設計，強化動感輪廓與視覺層次，詮釋年輕世代熱情探索生活的態度。同時，搭載Lexus Safety System+ 3.0智動駕駛輔助系統*3，在駕馭樂趣與安心守護之間取得平衡，讓每一次出發都更加自在。

和泰汽車集團分析，2026年式UX 300h在既有基礎上再度強化質感細節，使整體造型更為洗鍊一致。外觀方面，輪拱全面採同色塗裝設計，使車側視覺更顯完整，進一步突顯都會跨界休旅的時尚輪廓，也讓車身姿態更具張力。

座艙部分升級64色室內LED氛圍燈光組，提供多元車室氛圍選擇，讓駕駛者可依個人喜好與不同情境調整空間風格，為日常移動增添更具個性的細節體驗。搭配12.3吋全數位儀表板與Lexus一貫講究的內裝材質與工藝細節，使UX 300h的豪華質感在日常之中自然流露。

隨著產品持續精進，新年式UX 300h以更協調流暢的造型比例與細膩質感鋪陳，展現成熟而自信的整體風貌。對於鍾愛靈巧尺碼與油電科技的都會駕馭者而言，這不僅是一款持續優化的豪華都會跨界休旅，更是一款歷經時間累積與市場肯定的成熟之作。在城市日常與生活探索之間，持續以從容步調，陪伴駕馭者在熟悉的城市之中，發現全新的風景。

新年式UX 300h即日起於Lexus據點正式展售。LEXUS／提供

