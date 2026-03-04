快訊

星舟快充首座24席高功率專用站啟用 創下苗栗快充站規模新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
星舟快充首座24席高功率專用站啟用， 創下苗栗快充站規模新高。圖／星舟快充提供
星舟快充首座24席高功率專用站啟用， 創下苗栗快充站規模新高。圖／星舟快充提供

全方位電動車充電營運商星舟快充近日宣布啟用「竹南可愛專用站」，成為苗栗地區規模最大快充站，進一步強化區域電動車充電基礎建設布局。同步推出限時新春充電優惠，全台逾百座站點費率調降，快充每度最低至5.5元，站點擴張與費率優化雙軌並進。星舟快充目前全台共有321座充電站營運與建置中，自去年12月起接連啟用高功率專用站，穩健推進全台充電網絡布局。

星舟快充苗栗「竹南可愛專用站」全站配置12座360kW DC快充樁，每樁兼容CCS1與CCS2雙槍規格，能同時提供24席車位充電服務，創下苗栗快充站規模新高。竹南可愛專用站鄰近竹南科學園區與南北主要通勤路線，涵蓋科技產業聚落及通勤族群需求，將成為區域內重要充電節點，有助提升尖峰時段使用效率。

此外，「宜蘭東門夜市專用站」同步啟用，全站配置360kW及180kW快充樁，共4槍支援CCS1及CCS2充電規格，距離東門夜市步行僅10分鐘，兼具交通與生活機能。「高雄美術館專用站」及鄰近台中總站夜市、好市多的「台中溝背專用站」近期亦將陸續啟用，提升站點覆蓋率，滿足車主一站式充電與休閒需求。

星舟快充雙軌策略加速站點擴張與費率優化，啟動「2026新春充電優惠」，全台超過百座充電站費率調降。3月31日以前，精選站點平日離峰每度5.5元、尖峰12.5元，假日及國定假日全時段5.5元；城市車旅合作精選站點，則為週一至週日全時段5.8元。優惠涵蓋全台多個熱門站點，包含台北內湖堤頂專用站、桃園青埔專用站、台中洲際專用站及新上線的苗栗竹南可愛專用站等，為電動車主打造「時刻身邊，隨心充電」的高效充電體驗。

基礎建設

海拔2000公尺的智慧停車 中市府在梨山與環山地區設置56地磁車格

