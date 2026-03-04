瑞銀財管《女性與健康：挑戰及機遇》報告 關注科技推動女性健康產業

瑞銀長期以來持續關注女性相關議題， 在國際婦女節即將到來之際，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）發布《女性與健康：挑戰及機遇》報告 （Women and health: Challenges and opportunities）。今（2026）年報告視角進一步拓展，聚焦女性與健康這一更具廣泛社會影響的議題，呼籲社會各界重視女性健康所蘊含的社會價值與經濟意義，並關注科技進步在推動女性健康產業發展中的關鍵作用。

這是瑞銀連續六年在國際婦女節期間發布女性主題研究報告，系統探討女性在投資、創業與財富傳承等方面的趨勢與挑戰。《女性與健康：挑戰及機遇》報告重點：

女性壽命更長，但健康情況更差。 儘管女性整體預期壽命高於男性，但一生中處於不良健康狀態的時間卻比男性多約25%。 這一現象通常被稱為「性別與健康悖論」。

經濟代價不容忽視。 根據報告引用的全球研究，到2040年，若能彌合女性健康差距，每年有望為全球經濟貢獻至少1兆美元的 GDP增量，相當於每位女性每年平均增加近七個健康日。

問題並非僅限於女性特異性疾病。 女性整體健康負擔中，約有一半（47%）來自對女性影響更為顯著、但並非「女性特異性」的疾病，如自身免疫性疾病、抑鬱症與偏頭痛; 而真正意義上的女性特異性疾病僅約占 5%。 這凸顯出公眾認知、科研重點與資金配置之間存在的顯著錯配。

女性在醫學研究中的代表性依然不足。 在心血管臨床試驗中，女性受試者占比不足40%，而心血管疾病卻是全球女性的首要死因。

健康差距最終演化為財富差距。 不佳的健康情況可能導致早於計劃的退休、終身收入下降、自付醫療支出增加，以及更沉重的照護負擔，從而損害長期財務安全。

資金投入與需求規模不匹配。 女性健康是一個體量可觀、滲透率仍低的投資主題。 儘管女性健康科技（femtech）在生育、孕產、更年期、慢病管理、診斷與數位健康等領域的創新正在加速，但相對於未被滿足需求的規模，以及老齡化、長壽趨勢與女性在健康與財富決策中影響力上升等長期驅動因素，相關資金投入依然偏低。

一、性別健康差距廣泛且具有系統性

儘管女性整體預期壽命高於男性，但一生中處於不良健康狀態的時間卻比男性多約 25%。「性別與健康悖論」的背後，是醫學研究、診斷與治療層面的結構性缺口—歷史上，這些體系往往以男性生物學特徵為默認標準構建。 女性更易受到慢性、非致命性疾病影響（如自身免疫性疾病、抑鬱症、偏頭痛），並且在某些疾病呈現不同的發病機制和癥狀表現（如心血管疾病、糖尿病）; 然而，這些差異在診療路徑與臨床試驗設計中往往遭到忽視。

二、女性健康領域研究與資金投入不足

儘管女性健康相關疾病負擔規模龐大：

全球醫療研發（R&D）資源中，僅有極小比例投向女性健康，且其中分配給非癌症類女性特異性疾病的比重更低。

女性在臨床試驗中的代表性仍然不足，這一現象在心血管研究領域尤為突出，儘管心血管疾病是女性最主要的死亡原因之一。

這些缺口會導致女性診斷延遲、誤診率上升，以及不良藥物反應發生率更高。

三、健康不平等正在加劇財務不平等

較差的健康情況會對女性的財務福祉造成顯著影響：

慢性病、更年期癥狀以及照護責任，限制女性的勞動參與率與職業發展空間。

女性更可能早於計劃退休，原因往往與健康或照護責任相關。

女性一生的醫療成本更高，包括處方藥、心理健康、生殖健康以及更年期相關照護的自付支出。

疊加更長的預期壽命，這些因素共同加重女性在儲蓄與養老金層面的壓力。

四、彌合女性健康差距是一項經濟機遇

改善女性健康不僅是社會議題，也是經濟議題：

彌合健康差距可使每位女性每年最多增加七個健康日，並在2040年前後為全球GDP每年貢獻約1兆美元增量。

面向女性的研究投資已展現出非常高的經濟回報，包括降低醫療成本與提升生產率。

女性在家庭醫療決策中占據主導地位; 隨著財富轉移持續推進，女性在消費與投資領域的影響力仍將持續上升。

五、女性健康科技加速發展——但資金仍滯後

女性健康科技（femtech）（以技術驅動的女性健康解決方案）市場正快速增長，覆蓋生育、孕產、更年期、慢病管理、診斷與數位健康等領域：

全球女性健康科技市場增長迅速，預計到2030年市場規模將翻倍。

女性主導的團隊更可能開發出切中女性健康需求的解決方案。

儘管取得進展，風險投資資金占比仍顯著偏低，尤其在早期之後的融資階段更為不足，制約具備潛力的解決方案實現規模化。

六、彌合差距需要系統性改變

真正縮小性別健康差距，需要從數據、制度與認知層面同步推進：

從臨床試驗到現實應用，強化性別與生理差異相關的數據積累。

推進更早診斷、預防與個人化照護模式。

加強監管機構、支付方、醫療服務提供者與投資者之間的協同。

將女性健康視為主流醫療體系的重要組成部分，而非小眾細分領域。

女性之所以面臨更差的健康情況，並非因為缺乏解決方案，而是因為現有醫療體系並未圍繞女性的生理特徵與真實生活情境進行構建。 修補這一缺口不僅有助於改善健康結果，也將推動經濟增長、增強勞動力參與度，並孕育具吸引力的長期投資機遇。