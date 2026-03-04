中國信託證券包場國片 現場為台灣WBC勇士集氣

中國信託證券日前特別舉辦電影包場，邀請同仁、長官及重要客戶觀賞國片《陽光女子合唱團》與《冠軍之路》，以實際行動支持台灣原創影視，也為即將開打的世界棒球經典賽（WBC）現場加油。

《陽光女子合唱團》融合台灣在地元素，展現本土堅毅精神；《冠軍之路》則紀錄台灣球員奮戰歷程，從挑戰到奪冠，每一刻都是台灣精神的縮影，活動當天亦特別邀請中華隊應援團長小白熱情開場，帶領觀眾齊聲喊口號，一同欣賞電影之餘，更為本周即將出賽WBC的台灣勇士加油打氣。

中國信託證券總經理林佳興表示：「支持本土影視、守護文創，就像投資一樣，需要長期耕耘與努力，當機會來臨時才能收穫成果。」

此外，中國信託證券這次活動也與勵馨基金會合作現場餐點，以實際的行動來落實ESG理念，展現公司在社會參與、文化支持與良好治理上的承諾。未來，中國信託證券將持續支持藝文活動，深耕永續發展。