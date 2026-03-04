快訊

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

中國信託證券包場國片 現場為台灣WBC勇士集氣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託證券3月3日舉辦《冠軍之路》電影包場，為即將開打的世界棒球經典賽（WBC）熱血應援。中國信託證券／提供
中國信託證券3月3日舉辦《冠軍之路》電影包場，為即將開打的世界棒球經典賽（WBC）熱血應援。中國信託證券／提供

中國信託證券日前特別舉辦電影包場，邀請同仁、長官及重要客戶觀賞國片《陽光女子合唱團》與《冠軍之路》，以實際行動支持台灣原創影視，也為即將開打的世界棒球經典賽（WBC）現場加油。

《陽光女子合唱團》融合台灣在地元素，展現本土堅毅精神；《冠軍之路》則紀錄台灣球員奮戰歷程，從挑戰到奪冠，每一刻都是台灣精神的縮影，活動當天亦特別邀請中華隊應援團長小白熱情開場，帶領觀眾齊聲喊口號，一同欣賞電影之餘，更為本周即將出賽WBC的台灣勇士加油打氣。

中國信託證券總經理林佳興表示：「支持本土影視、守護文創，就像投資一樣，需要長期耕耘與努力，當機會來臨時才能收穫成果。」

此外，中國信託證券這次活動也與勵馨基金會合作現場餐點，以實際的行動來落實ESG理念，展現公司在社會參與、文化支持與良好治理上的承諾。未來，中國信託證券將持續支持藝文活動，深耕永續發展。

電影 勇士 影視 央行

延伸閱讀

中國信託證券力挺中信飛牡蠣 推「CFO 全新征程 牡迷專屬開局」

WBC熱血開打！屋馬餐飲集團串聯三品牌催動全城應援

WBC即將登場 星宇打造「空中應援團」機上棒球主題影展熱血開播

中信挺棒運 激勵中華隊

相關新聞

北市房仲公會：股市獲利資金轉進房市了 1、2月買氣止跌回升

台北市地政局公布115年2月建物買賣移轉棟數，累計今年1-2月總移轉數3,675棟，較去年同期增加6%。

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

「新北市新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程」已於2月13日完成統包決標，工程正式邁入推動階段，預計116年上半年動工。新北市城鄉局指出，將提供920戶社會住宅單元，是近年新北市規模較大的社會住宅工程之一，未來完工後可提供青年及有居住需求的市民更穩定、可負擔的居住選擇。

全球股市崩跌 屋主長抱「台北信義」10年增值逾3千萬元

中東戰火引爆通貨膨脹和資金的雙重壓力下，豪宅展現強大的資產避險功能。台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄資料，2025年至今台北市信義區億元豪宅轉手增值案中，其中增值最多的是「台北信義」高樓層戶，去年一名外籍人士以約2.48億元購入，而前一手屋主持有10年帳面上增值3,160萬元，增幅達14.6%。

房市盤整回歸長期價值 台中高端產品展現支撐力

房市進入結構調整期，買氣放緩，高總價、大坪數住宅因客群有限，成交周期拉長。不過專家表示，此類產品多位於核心地段、供給稀缺，價格修正壓力相對溫和，市場焦點正回歸產品本質與長期價值，房市邁向價值重排序階段。

永笙布局大陸細胞治療市場REGENECYTE授權大陸 加速臍帶血新藥商化

永笙-KY（4178）4日宣布，與中國大陸大型國際醫療集團簽署合作備忘錄（MOU），正式啟動REGENECYTE臍帶血細胞新藥於大陸市場之授權合作。此次合作鎖定海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區之政策試點機制，規劃以真實世界數據（RWD）加速臨床落地與註冊推進。

棋勝汽車集團2025年逆勢營收創新高 力拚第一家IPO中古車商

中古車商棋勝汽車集團總經理張鋐宥認為，中古車市場2026年利空出盡，遞延買氣回籠；棋勝運用AI推動汽車庫存管理，銷售能力提升，看好2026年營收年增率目標達6成，推估挑戰25億元，銷售台數上看1,800台，預計在2027年登錄興櫃，成為第一家IPO的中古車商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。