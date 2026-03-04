快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

奧孟亞積極進軍國際口服GLP-1市場 ANY004澳洲臨床一期試驗啟動

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股奧孟亞（7776）4日宣布，該公司第二項口服胜肽藥品ANY004日前已經獲得澳洲人體研究倫理委員會（HREC）核准進行臨床一期試驗。此試驗主軸在於ANY004口服GLP-1錠劑與禮來公司旗下產品猛健樂皮下注射劑比較。

奧孟亞總經理史格瑞表示，澳洲是全球早期臨床試驗的熱點，具有臨床數據獲國際認可的ICH-GCP 標準、法規流程迅速、成本效益高等特點。預計今年第3季就可以與禮來和其他等待中客戶，分享口服劑型開發成果。

ANY004是奧孟亞利用其MIRA/Je口服技術平台研發的第二個產品。第一個產品ANY002已經依市場區分，分別授權了美國、歐洲、中南美洲、中東和部分亞洲市場。GLP1用於糖尿病和減肥市場勢不可擋，ANY002和ANY004的口服劑型進入市場將會為全球數億病患，帶來更方便、更好的治療。

奧孟亞指出，隨著全球糖尿病與肥胖盛行率持續攀升，慢性病治療市場規模快速擴大，對於安全、便利且有效的口服治療需求日益提升。ANY004若開發成功，將有機會提供具差異化優勢之口服治療選擇，改善患者治療體驗，並創造新的臨床與商業價值。隨著全球糖尿病與肥胖盛行率持續攀升，慢性代謝疾病市場預計在未來數年將顯著成長。

根據最新預估，全球糖尿病及肥胖治療市場2025年銷售規模約600~700億美元，2030年可能突破1,000億美元。此成長主要受到患者人數增加、慢性疾病管理意識提升，以及對安全、便利且有效的口服治療需求上升所驅動。ANY004將透過創新口服劑型，滿足患者對便利治療的需求，提升依從性並改善整體治療體驗。

奧孟亞表示，本次臨床啟動不僅推進核心產品線發展，亦將強化公司技術平台應用深度與國際合作能見度。公司將持續秉持研發導向與靈活授權並行之策略，打造具長期商轉潛力之創新藥物組合。

澳洲 糖尿病 市場

延伸閱讀

永笙布局大陸細胞治療市場REGENECYTE授權大陸 加速臍帶血新藥商化

浩宇 NaviFUS 部署歐洲科研重鎮 攜里昂貝拉爾癌症中心展開腦瘤治療

生華科結盟耶魯 AI 新創 CellType 加速核心藥物 CX-4945全球布局

太景CKD貧血新藥一期臨床完成首例收案

相關新聞

北市房仲公會：股市獲利資金轉進房市了 1、2月買氣止跌回升

台北市地政局公布115年2月建物買賣移轉棟數，累計今年1-2月總移轉數3,675棟，較去年同期增加6%。

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

「新北市新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程」已於2月13日完成統包決標，工程正式邁入推動階段，預計116年上半年動工。新北市城鄉局指出，將提供920戶社會住宅單元，是近年新北市規模較大的社會住宅工程之一，未來完工後可提供青年及有居住需求的市民更穩定、可負擔的居住選擇。

全球股市崩跌 屋主長抱「台北信義」10年增值逾3千萬元

中東戰火引爆通貨膨脹和資金的雙重壓力下，豪宅展現強大的資產避險功能。台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄資料，2025年至今台北市信義區億元豪宅轉手增值案中，其中增值最多的是「台北信義」高樓層戶，去年一名外籍人士以約2.48億元購入，而前一手屋主持有10年帳面上增值3,160萬元，增幅達14.6%。

房市盤整回歸長期價值 台中高端產品展現支撐力

房市進入結構調整期，買氣放緩，高總價、大坪數住宅因客群有限，成交周期拉長。不過專家表示，此類產品多位於核心地段、供給稀缺，價格修正壓力相對溫和，市場焦點正回歸產品本質與長期價值，房市邁向價值重排序階段。

永笙布局大陸細胞治療市場REGENECYTE授權大陸 加速臍帶血新藥商化

永笙-KY（4178）4日宣布，與中國大陸大型國際醫療集團簽署合作備忘錄（MOU），正式啟動REGENECYTE臍帶血細胞新藥於大陸市場之授權合作。此次合作鎖定海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區之政策試點機制，規劃以真實世界數據（RWD）加速臨床落地與註冊推進。

棋勝汽車集團2025年逆勢營收創新高 力拚第一家IPO中古車商

中古車商棋勝汽車集團總經理張鋐宥認為，中古車市場2026年利空出盡，遞延買氣回籠；棋勝運用AI推動汽車庫存管理，銷售能力提升，看好2026年營收年增率目標達6成，推估挑戰25億元，銷售台數上看1,800台，預計在2027年登錄興櫃，成為第一家IPO的中古車商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。