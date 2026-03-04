奧孟亞積極進軍國際口服GLP-1市場 ANY004澳洲臨床一期試驗啟動

興櫃生技股奧孟亞（7776）4日宣布，該公司第二項口服胜肽藥品ANY004日前已經獲得澳洲人體研究倫理委員會（HREC）核准進行臨床一期試驗。此試驗主軸在於ANY004口服GLP-1錠劑與禮來公司旗下產品猛健樂皮下注射劑比較。

奧孟亞總經理史格瑞表示，澳洲是全球早期臨床試驗的熱點，具有臨床數據獲國際認可的ICH-GCP 標準、法規流程迅速、成本效益高等特點。預計今年第3季就可以與禮來和其他等待中客戶，分享口服劑型開發成果。

ANY004是奧孟亞利用其MIRA/Je口服技術平台研發的第二個產品。第一個產品ANY002已經依市場區分，分別授權了美國、歐洲、中南美洲、中東和部分亞洲市場。GLP1用於糖尿病和減肥市場勢不可擋，ANY002和ANY004的口服劑型進入市場將會為全球數億病患，帶來更方便、更好的治療。

奧孟亞指出，隨著全球糖尿病與肥胖盛行率持續攀升，慢性病治療市場規模快速擴大，對於安全、便利且有效的口服治療需求日益提升。ANY004若開發成功，將有機會提供具差異化優勢之口服治療選擇，改善患者治療體驗，並創造新的臨床與商業價值。隨著全球糖尿病與肥胖盛行率持續攀升，慢性代謝疾病市場預計在未來數年將顯著成長。

根據最新預估，全球糖尿病及肥胖治療市場2025年銷售規模約600~700億美元，2030年可能突破1,000億美元。此成長主要受到患者人數增加、慢性疾病管理意識提升，以及對安全、便利且有效的口服治療需求上升所驅動。ANY004將透過創新口服劑型，滿足患者對便利治療的需求，提升依從性並改善整體治療體驗。

奧孟亞表示，本次臨床啟動不僅推進核心產品線發展，亦將強化公司技術平台應用深度與國際合作能見度。公司將持續秉持研發導向與靈活授權並行之策略，打造具長期商轉潛力之創新藥物組合。