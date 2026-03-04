房市盤整回歸長期價值 台中高端產品展現支撐力

房市進入結構調整期，買氣放緩，高總價、大坪數住宅因客群有限，成交周期拉長。不過專家表示，此類產品多位於核心地段、供給稀缺，價格修正壓力相對溫和，市場焦點正回歸產品本質與長期價值，房市邁向價值重排序階段。

觀察近一年實價揭露，七期住宅市場價格帶已逐步確立，近期包括「遠雄琉蘊」、「雙橡園1518」、「寶璽天讚」等，成交單價皆在8、9字頭，顯見七期作為蛋黃區，其價格基礎展現穩定支撐力。

而在這樣的市場結構下，位於七期核心區段，創下住宅成交紀錄的雙案「聯聚玉衡」與「聯聚理安」更為市場關注指標個案。

據實價登錄，「聯聚玉衡」每坪成交單價91.2萬至143.8萬元，均價110.7萬；「聯聚理安」則為95.5萬至142.8萬元，均價116.8萬。雙案不僅展現價格高度，也反映市場對核心地段、規劃與品牌口碑的高度認可。

「聯聚玉衡」正對秋紅谷公園第一排，規劃51層，為台中最高住宅，採均質62坪設計；「聯聚理安」則面對歌劇院與市政十字園道，規劃39層樓高，110、220坪大尺度住宅，由義大利建築團隊ACPV ARCHITECTS操刀設計。當市場回歸自住與長期保值邏輯，具備地段稀缺性與品牌積累的產品，自然更具抗波動能力。

七期商辦市場同樣建立價格基準，根據去年實價登錄，允將TST台灣之鑽均價94萬元，最高單價每坪107萬元，興富發市政壹號廣場均價81萬元，最高單價93.1萬元。高樓層戶別突破百萬水位非偶發，區域價格站穩後，市場競爭重心轉向建築規劃與品牌口碑。

七期高端商辦供給相對有限，聯聚建設深耕七期多年，從「聯聚中雍」、「聯聚中維」到剛推出的「聯聚中衡」，延續企業總部產品定位，並由ACPV ARCHITECTS設計，提升規格門檻與安全標準，位於市政北二路與朝富路口，樓高37層，主力坪數70-90坪，最新一期實價登錄揭露單價77.3-96.5萬，可印證當商辦市場邁入品質競爭階段，具規劃深度及國際規格的產品將更具長期支撐力。

值得注意的是，今年元月上路的「營建剩餘土石方全流向管理」政策，使營建成本上升。業界估算，每坪售價可能被迫調漲數萬元，對價格下檔形成支撐，短期內出現房價修正的空間有限。

在入場時機上，當價格基準確立、成本提高形成支撐，消費者更趨向選擇具地段稀缺性、與品牌基礎的產品，建案也呈現出「強者恆強，弱者恆弱」的趨勢，對重視資產長期價值的客戶而言，及早布局具剛性支撐標的，將更有助於在市場重整過程中建立優勢。