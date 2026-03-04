快訊

榮成連續二年入選國際Carbon Clean 200全球潔淨企業

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

國內工紙大廠榮成（1909）蟬聯入選2026年「Carbon Clean 200」（全球 200 大碳潔淨企業），位居全球第192名，台灣造紙業排名第一。該榜單由國際永續組織As You Sow與Corporate Knights評比，旨在表彰全球在潔淨能源、低碳轉型及能源效率提升方面具備領先地位的指標企業。

Carbon Clean 200自2016年至今每年2月發布最新榜單，評比方式根據企業的清潔能源營收進行排名，入選公司必須有超過10%的總收入來自潔淨能源相關貢獻，並同時通過嚴苛的負向篩選機制。該機制嚴格排除涉及石油與天然氣等化石燃料、綠色能源發電量低於50%的公用事業、武器製造、有害農藥生產，以及存在毀林疑慮（如不當紙漿/造紙商）、童工或強迫勞動、負面氣候遊說等爭議性企業，榮成在如此嚴謹的審核標準下，不僅是全台造紙業中唯一連續兩年入榜的業者，更憑藉深耕多年的循環經濟底蘊與低碳技術，將台灣造紙業的減碳實績推向全球舞台。

榮成2025年正式完成全集團首度碳盤查作業，數據顯示，兩岸低碳造紙廠每噸工業用紙之碳排放量僅為0.69噸，卓越表現領先同業，樹立了造紙業的綠色生產標竿。在核心戰略上，榮成以「循環經濟」作為減碳的核心引擎，目前已成功建構涵蓋造紙循環、水資源循環及能源循環等11項深度循環模式。此架構不僅實現了減碳、節能、節水與減廢的多重環境效益，更實踐了「資源永續，留給後代」的企業核心承諾，讓資源在循環中創造永恆價值。

面對2050淨零排放路徑，榮成正以前瞻布局加速推動四大低碳動能，強化企業的財務韌性與資產價值：1.再生能源策略布局：加速太陽能發電設施建設，預計2030年全台廠區建置完成後，每年減碳貢獻將達1萬公噸。2.生質能轉型與脫碳：深化大陸廠區生質能鍋爐應用，預計2026年替代燃料占比將提升至80%以上，大幅降低對化石燃料的依賴。

3.深化循環經濟餘熱回收技術：持續發展汽電共生與造紙製程之餘熱回收技術，優化蒸汽使用效率，極大化能源產出。4.碳資產管理與經濟收益：積極對應台灣碳費制度，透過「自主減量計畫」爭取優惠費率。此外，榮成於2025年12月獲環境部核准取得67,756噸抵換專案減量額度，未來可作為折抵碳費或交易出售，此額度不僅具備環境意義，更轉化為實質的資產增值空間。

榮成表示，減碳不只是企業責任，更是轉型升級的契機，將持續推動低碳與智能技術，將「綠色實績」轉化為永續的「環境資產」，鞏固全球循環經濟的領導地位。

榮成

