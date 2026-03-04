棋勝汽車集團2025年逆勢營收創新高 力拚第一家IPO中古車商

中古車商棋勝汽車集團總經理張鋐宥認為，中古車市場2026年利空出盡，遞延買氣回籠；棋勝運用AI推動汽車庫存管理，銷售能力提升，看好2026年營收年增率目標達6成，推估挑戰25億元，銷售台數上看1,800台，預計在2027年登錄興櫃，成為第一家IPO的中古車商。

受台美關稅政策觀望，2025年是中古車產業最辛苦的，中古車商受到全球通膨、土地租金攀升及資金成本壓力增加三重夾擊，二手車市量能出現顯著震盪，小規模的中古車商在租金、資金等壓力下退出市場，2025年二手車過戶數降至86萬輛，年減5.5%，整體氛圍保守。

在總量萎縮與關稅影響價格波動的逆風環境中，棋勝汽車逆勢成長，全年營收突破15.8億元，較2024年12.1億元大幅成長31%，創下歷年新高，也在市場交易衰退時交出好的成績單。

棋勝汽車集團總經理張鋐宥表示，「產品配比的快速靈活調整」是維持營運成長的重要關鍵。由於進口200萬以上車款受關稅不確定性影響較劇烈，提高「200萬內進口車及國產車」車款的銷售比例，採取彈性靈活的策略，以應對高單價市場的交易波動。透過強化行情預警與加快庫存周轉效率，棋勝在整體市場量能衰退的背景下，仍能維持穩定周轉率進而增加績效。

隨著關稅趨於明朗，部分美製車款受惠紅利調降售價，預期心理對同價位中古車及通膨漲價的入門新車產生壓力，消費者逐漸轉向降價後的豪華品牌車款，導致入門車毛利萎縮。張鋐宥觀察，以 2021年後車款受影響最劇，受折舊與關稅減免預期影響，行情預計同步下修10%；2021年以前車款則因折價幅度已大，雖對關稅議題較不敏感，但仍會受到新古車的降價影響，後續仍有比價效應。

展望2026年，張鋐宥表示，隨著關稅政策塵埃落定，市場不確定因素可望解除，原本壓抑的購車需求將隨春節換車潮釋放，新車交易增加也會帶動二手車釋出；看好台股紅利成為換車潮的最強後盾，特別是300萬至600萬元的中高階車款，受惠於財富效應，買氣已見明顯回升。棋勝汽車將持續強化全台連署布局，利用精準的資產估值技術與品牌優勢，積極落實IPO上市櫃進度。