棋勝汽車集團2025年逆勢營收創新高 力拚第一家IPO中古車商

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
棋勝汽車集團總經理張鋐宥，運用AI推動汽車庫存管理，銷售能力提升，2026年營收年增率目標達6成，預計在2027年登錄興櫃，成為第一家IPO的中古車商。記者黃淑惠／攝影
棋勝汽車集團總經理張鋐宥，運用AI推動汽車庫存管理，銷售能力提升，2026年營收年增率目標達6成，預計在2027年登錄興櫃，成為第一家IPO的中古車商。記者黃淑惠／攝影

中古車商棋勝汽車集團總經理張鋐宥認為，中古車市場2026年利空出盡，遞延買氣回籠；棋勝運用AI推動汽車庫存管理，銷售能力提升，看好2026年營收年增率目標達6成，推估挑戰25億元，銷售台數上看1,800台，預計在2027年登錄興櫃，成為第一家IPO的中古車商。

受台美關稅政策觀望，2025年是中古車產業最辛苦的，中古車商受到全球通膨、土地租金攀升及資金成本壓力增加三重夾擊，二手車市量能出現顯著震盪，小規模的中古車商在租金、資金等壓力下退出市場，2025年二手車過戶數降至86萬輛，年減5.5%，整體氛圍保守。

在總量萎縮與關稅影響價格波動的逆風環境中，棋勝汽車逆勢成長，全年營收突破15.8億元，較2024年12.1億元大幅成長31%，創下歷年新高，也在市場交易衰退時交出好的成績單。

棋勝汽車集團總經理張鋐宥表示，「產品配比的快速靈活調整」是維持營運成長的重要關鍵。由於進口200萬以上車款受關稅不確定性影響較劇烈，提高「200萬內進口車及國產車」車款的銷售比例，採取彈性靈活的策略，以應對高單價市場的交易波動。透過強化行情預警與加快庫存周轉效率，棋勝在整體市場量能衰退的背景下，仍能維持穩定周轉率進而增加績效。

隨著關稅趨於明朗，部分美製車款受惠紅利調降售價，預期心理對同價位中古車及通膨漲價的入門新車產生壓力，消費者逐漸轉向降價後的豪華品牌車款，導致入門車毛利萎縮。張鋐宥觀察，以 2021年後車款受影響最劇，受折舊與關稅減免預期影響，行情預計同步下修10%；2021年以前車款則因折價幅度已大，雖對關稅議題較不敏感，但仍會受到新古車的降價影響，後續仍有比價效應。

展望2026年，張鋐宥表示，隨著關稅政策塵埃落定，市場不確定因素可望解除，原本壓抑的購車需求將隨春節換車潮釋放，新車交易增加也會帶動二手車釋出；看好台股紅利成為換車潮的最強後盾，特別是300萬至600萬元的中高階車款，受惠於財富效應，買氣已見明顯回升。棋勝汽車將持續強化全台連署布局，利用精準的資產估值技術與品牌優勢，積極落實IPO上市櫃進度。

棋勝副總游若凱看好2026年中古車市場開始復甦。記者黃淑惠／攝影
棋勝副總游若凱看好2026年中古車市場開始復甦。記者黃淑惠／攝影

台美關稅 車市 關稅 IPO

相關新聞

北市房仲公會：股市獲利資金轉進房市了 1、2月買氣止跌回升

台北市地政局公布115年2月建物買賣移轉棟數，累計今年1-2月總移轉數3,675棟，較去年同期增加6%。

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

「新北市新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程」已於2月13日完成統包決標，工程正式邁入推動階段，預計116年上半年動工。新北市城鄉局指出，將提供920戶社會住宅單元，是近年新北市規模較大的社會住宅工程之一，未來完工後可提供青年及有居住需求的市民更穩定、可負擔的居住選擇。

全球股市崩跌 屋主長抱「台北信義」10年增值逾3千萬元

中東戰火引爆通貨膨脹和資金的雙重壓力下，豪宅展現強大的資產避險功能。台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄資料，2025年至今台北市信義區億元豪宅轉手增值案中，其中增值最多的是「台北信義」高樓層戶，去年一名外籍人士以約2.48億元購入，而前一手屋主持有10年帳面上增值3,160萬元，增幅達14.6%。

集邦：Micro LED CPO 可把功耗壓到銅纜5% 資料中心「光進銅退」加速

根據集邦4日最新調查指出，生成式AI推升資料中心高速傳輸需求，原本用於機櫃內（Intra-Rack）短距互連的銅纜方案，正同時面臨傳輸密度與節能壓力；相較之下，Micro LED 共封裝光學模組（CPO）單位傳輸能耗更低，整體功耗可望降至銅纜方案的5%，成為資料中心光互連的替代解方。

永笙布局大陸細胞治療市場REGENECYTE授權大陸 加速臍帶血新藥商化

永笙-KY（4178）4日宣布，與中國大陸大型國際醫療集團簽署合作備忘錄（MOU），正式啟動REGENECYTE臍帶血細胞新藥於大陸市場之授權合作。此次合作鎖定海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區之政策試點機制，規劃以真實世界數據（RWD）加速臨床落地與註冊推進。

