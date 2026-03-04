快訊

一表看南二都園區房市量崩價跌 房仲：有甜甜價了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

南部科技宅議題退燒，住商機構統計實價登錄，2025年南二都有台積電（2330）設廠的科學園區周邊房市，相較2024年，無論台南、高雄，各行政區交易量皆呈現雪崩式下滑，房價亦出現盤整。

住商機構高屏區協理林棋博分析，2025年受信用管制措施、限貸令雙重夾殺，過去投資置產風氣較盛行區域，價量表現相對遲滯，雖然如此，但在AI驅動下，此時台南與高雄不失為擇優入市的一大利多。

大家房屋企研室公關襄理賴志昶指出，根據統計，高雄市有台積電進駐的楠梓產業園區周邊，包含楠梓、橋頭、仁武與左營等四區，過去皆為房市熱區，惟2025年交易量皆面臨近7至8成的驟降。

至於房價同樣皆出現盤整，尤以北高雄核心的左營區跌幅最劇，平均單價從34.3萬元修正至31.3萬元，跌幅8.7%居南二都之冠。

北高雄過去受惠於台積電進駐，與高鐵等軌道經濟題材，區域吸引大量投資置產客群湧入，但也導致房價提前透支未來潛力，當政策發酵，投資風氣散去，造成交易量重挫，進而導致過去漲多區域出現補跌現象。

另觀察台南市，南科周邊的善化、新市與安定等三區傳統房市熱區，賴志昶也認為，2025年交易量也出現5至6成跌幅；價格方面，善化區平均單價從29.5萬元降至27.5萬元，跌幅6.8%為三區最高。

南科周邊過去因龐大的產業紅利，吸引建商積極進場，房價亦水漲船高，然而隨著大環境買氣觀望，自住客群追價意願不高，區域價量上難維持過去榮景。

賴志昶分析，在央行鐵腕打房之下，政策亦未見鬆綁，短期內2026年房市難以重演過去暴漲榮景，至於南二都以往「聞積起舞」的狀況也難以複製。

不過，當前市場由剛性需求主導，投機炒作空間被大幅壓縮，建議購屋族可趁目前市況較冷、且價格鬆動時，多方看屋比較，針對具有實質生活機能與交通建設支撐的區域大膽出價，更有機會以「甜甜價」購得心儀好屋。

南二都科學園區周邊房市價量統計。資料來源／住商不動產
南二都科學園區周邊房市價量統計。資料來源／住商不動產

