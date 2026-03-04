蝦皮購物暑期實習計畫開跑！橫跨八大領域招募戰略型專業人才

電商龍頭蝦皮購物宣布啟動暑期實習招募計畫，以「專案導向」為核心，預計招收15名優秀人才，提供為期九周的全職實習機會與3.5萬元月薪，邀請有志投入電商產業的學生展現專案領導力，讓Z世代大學生的實習體驗，成為能帶得走的硬實力。

面對AI工具快速普及，工作本質與人才的核心能力正被重新定義，全球企業對人才的期待也從「執行力」轉變為「判斷力與策略思維」。為持續吸引並培養能適應電商高速變動的全方位人才，蝦皮購物表示，今年招募將更緊密連結「儲備幹部（MA）」的職能養成，讓學生以實習作為體驗MA精實成長的起點。透過九周的專案機制、專屬導師帶領與系統化培訓課程，扎實鍛鍊策略思考與高適應力，為未來職涯累積「可攜式資產」。

蝦皮購物今年開放八大專業領域的實習機會，涵蓋商業營運、營運、行銷、產品管理、蝦皮店到店、數據分析、蝦皮直營與人力資源等部門，讓新世代學子能依興趣選擇方向，完整理解電商核心業務，並從多元任務中掌握專業技能全貌。今年的實習也更加緊密結合MA的人才養成模式，透過清晰框架拆解問題、持續進行假設驗證，讓實習生同步體驗MA的精實訓練與成長曲線，將實習成果與未來職涯發展直接接軌，全面提升競爭力。今年亦新增多項理工相關職缺，廣邀具備邏輯分析與技術能力的跨域人才加入，擴大實習計畫的涵蓋度與專業深度。

2026年蝦皮購物暑期實習計畫即日起正式開放申請，報名截止至3月底，預計招募15位海內外大三（含）以上及碩士在學學生，實習期間為6月29日至8月29日。