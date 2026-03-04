捷迅總座孫鋼銀：美伊戰爭持續太久 海、空運可能上演2022大多頭行情

國內的物流業者捷迅（2643）總經理孫鋼銀4日證實，美伊戰爭擴大如持續太久，海、空運有可能上演2022年海運大多頭行情；而且這種情況已經開始蔓延到航空貨運，近日往歐洲的現貨價格已經先喊漲20%到30%，直飛歐洲的貨估漲5成。

伊朗已宣布關閉荷莫茲海峽，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）已連續三天狂飆，3月2日大漲15％、3月3日再漲18%、4日盤中一度漲幅達20%。

孫鋼銀表示，中東周邊的港口包括杜拜等停靠有問題，對於全球海運的影響相當大，中東外海等待進港的船舶愈來愈多，船舶進港大排長龍，船舶遞延效應正在蔓延，已經造成未來北美、歐洲運價會開始喊漲，不少業者擔心市場海運航行會有問題，航空貨運歐洲線已經開始喊漲。

航空貨運亞洲到歐洲每公斤120至150元，外加燃油附加費32元；隨著戰爭持持沒有結果，往歐洲的貨擔心受到影響，最近開始接觸航空貨運，捷迅推估，下周預計中轉到歐洲的貨至少漲2、3成，直飛的漲幅會更猛估上看5成。

孫鋼銀進一步表示，荷莫茲海峽封鎖，杜拜港口雖然是開放，然而航商擔心有美軍駐紮的港口，伊朗會採取無差別攻擊，擔心船舶會有被攻擊的壓力，許多船舶都不敢停岸，目前只要進中東的貨，都必須要加價，最高已經有喊到加價5,000美元。

美伊戰爭擴大後，孫鋼銀認為對全球海運的影響相當大，中東外海等待進港的船舶愈來愈多，船舶等待進港大排長龍，船舶遞延效應正在蔓延，運價有可能上演疫情情期2022年海運大多頭行情。

隨著各船班不斷抵達，中東外海愈來愈多船舶等待著排隊進港，卡在中東外海的船舶愈來愈多，中東外海等待進港的船舶，大部分船舶都是要進杜拜停靠後轉往歐洲的船舶，目前各家海運公司還是採取先等一到二周才會評估新的策略，隨著船舶卡在中東海，市場缺船、缺櫃及塞港壓力重現。