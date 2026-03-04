中東戰事再起 北市房仲公會：若引發通膨 資金可望轉投保值房產

台北市地政局公布今年2月建物買賣移轉棟數，全市買賣移轉棟數為1,547棟，較去年同期減少16.4%，較1月則減少27.3%；另累計今年1-2月總移轉數3,675棟，較去年同期增加6.4%。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，台股站上歷史高點於3萬點，帶動部分高獲利資金轉入房市，致使1、2月買氣止跌回升；但中東戰事興起，是否進一步因油價飆升引發通貨膨脹，提升房地產買氣，仍待觀察。

相較於台灣其他五都，台北市2月的交易登記棟數年減率為16.4%，低於六都平均值衰退32.8%。

其餘五都亦皆出現年月雙減現象，新北市年減率31.0%、桃園市年減率36.5%、台中市年減率41.4%、台南市減少15.3%、高雄市衰退40.2%，從北到南皆明顯量縮。

月增減率部分，因受春節假期影響，2月工作日僅有14日，與1月相較普遍出現大幅下降，台南市及高雄市分別下降47.8%及47.0%，台中市及桃園市分別減少為46.6%及45.2%，新北市下降38.8%，台北市減少27.3%11月，市況已是六都中降幅最小，顯示台北市的市場抗性相對較高。

合計今年1-2月移轉登記棟數來看，台北市總計交易3,675棟，為2017年以來的第6位，較2021年1-2月的最高點減少26.8%。

蘇金城分析，自2024年9月實施第七波信用管制以來，買氣已經持續低迷18個月，整體交易量仍處於低谷，房仲業者經營壓力有增無減。

蘇金城表示，交易量下降的危機，加上購屋貸款鬆綁程度有限，交易難度居高不下，雖有部分股市獲利轉投資房市，但仍為相對少數，尚不足以支撐市場買氣。

另以各行政區累計1-2月來看，大安區、北投區及內湖區較受青睞，分別較去年同期增加47.0%、57.1%及33.6%，顯示精華核心區及市郊區域仍具房價優勢。

建物買賣移轉登記棟數較去年同期衰退的區域，包括文山區年減30.8%、士林區減少30.0%、萬華區減少31.3%、大同區下降26.8%，顯示舊社區買氣並未提升。

蘇金城表示，少數股市獲利轉投資房市，方才露出一絲曙光；卻又因中東興起戰事影響台股變化，後市漲跌撲朔迷離難以預料。

蘇金城指出，中東地區為全球主要產油國，這次是否因戰爭引發油價高漲，形成通貨膨脹，仍未知；倘若再度出現貨幣貶值趨勢，或許獲利資金及儲蓄資金有機會轉投入保值性較高的房地產，仍待觀察。