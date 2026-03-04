快訊

Google 台灣成立20年 與衛福部及醫療體系合作打造全球首創 AI 健康網

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google台灣慶祝成立20年，宣布與衛福部、健保署及醫療體系合作打造「全球首創AI健康網」。為了讓民眾掌握健康主導權，健保署將於3月在「健保快譯通」App中的健康存摺，推出由Gemini驅動的衛教助理，在使用者明確授權同意的前提下，AI提供個人化的健康建議，讓專業醫療支持真正走入民眾的日常生活。同時Google.org資助100萬美元予數位人道協會，預計培訓200位數位照護專才，服務300個偏鄉據點。

Google執行長桑達爾・皮蔡（Sundar Pichai）特地以影片表達對Google台灣成立20周年的祝賀。他表示，台灣憑藉技術能力，將Google的行動優先轉化為AI優先；他也細數台灣諸多的第一，包括生產租第一批Chromebook電腦、第一座亞太資料中心、是總部以外的最大AI基礎建設和硬體中心，他期許未來20年，台灣有更多的第一。

Google台灣總經理林雅芳表示，Google在台灣積極推動AI健康醫療落地，Google旗下慈善組織Google.org資助台灣大學與成功大學的研究團隊，開發針對癌症診斷與病理分析的AI驅動研究系統。目前針對基層醫療的「大家醫計畫」已在全台2萬間診所導入「糖尿病人工智慧模型」，為病患進行風險分級，輔助醫師及早介入治療。單一病例的評估時間從20分鐘縮短至25秒，提供醫師判斷的高價值參考，原本需要40位專家投入三年才能完成兩萬人規模的篩檢，現在透過AI協助僅需1小時24分鐘，量能轉換效率提升了14,400倍。

林雅芳表示，Google.org提供100萬美元給數位人道協會。預計要培訓200位數位照護專才，走入全台300個偏鄉社區據點服務糖尿病患，希望創造24萬人次的健康互動，實質縮短社區間的醫療資源落差。從2024年的計劃到2026年的普及，Google將持續與健保署緊密合作，計畫將此AI框架擴展至高血壓、高血脂等慢性病的防治。

健康管理 癌症治療 基礎建設

