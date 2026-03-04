全球股市崩跌 屋主長抱「台北信義」10年增值逾3千萬元

中東戰火引爆通貨膨脹和資金的雙重壓力下，豪宅展現強大的資產避險功能。台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄資料，2025年至今台北市信義區億元豪宅轉手增值案中，其中增值最多的是「台北信義」高樓層戶，去年一名外籍人士以約2.48億元購入，而前一手屋主持有10年帳面上增值3,160萬元，增幅達14.6%。

該社區因曾有藝人大S、蕭亞軒等藝人住戶而聲名大噪，目前該社區在信義區中仍具備極高的指標性與市場詢問度。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅客將房地產視為長期資產配置的管道，尤其是面對通貨膨脹壓力和貨幣貶值時，更是具備不錯的保值性。

第一建經研究中心副理張菱育指出，依照房地合一稅規定，房地持有10年以上，則課徵15%稅率。若房產登記自用，持有超過六年者，還能夠扣除免稅額400萬，剩餘金額則以10%稅率計算。

此外，張菱育表示，交易利差的部分可以扣除項目包括裝潢費、持有期間的房屋維護費和轉手前的修繕整理等，以及要支付給仲介的服務費，依照豪宅總價有機會扣除上百萬元甚至千萬元後，再對照持有時間的稅率繳稅。