北市房仲公會：股市獲利資金轉進房市了 1、2月買氣止跌回升

台北市地政局公布115年2月建物買賣移轉棟數，累計今年1-2月總移轉數3,675棟，較去年同期增加6%。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，台股站上歷史高點衝破3萬點，帶動部分高獲利資金轉入房市，因此1、2月房市買氣止跌回升。

不過，他也指出，房市因少數股市獲利轉投資房市，方才露出一絲曙光；但因中東興起戰事影響台股變化，後市再度撲朔迷離難以預料。

主要是中東地區為全球主要產油國，是否因戰爭引發油價高漲，形成通貨膨脹，仍未可知。倘若再度出現貨幣貶值趨勢，或許獲利資金及儲蓄資金有機會轉投入保值性較高的房地產，但仍待觀察。

蘇金城表示，台北市115年1-2月移轉登記棟數合計3,675棟，雖較去年同期增加，但較110年1-2月的最高點仍減少26%，整體交易量仍處於低谷，房仲業者經營壓力有增無減。

他表示，交易量下降的危機，加上購屋貸款鬆綁程度有限，交易難度居高不下，雖有部分股市獲利轉投資房市，但仍為相對少數，尚不足以支撐市場買氣。

另以各行政區累計1-2月來看，大安區、北投區及內湖區較受青睞，分別較去年同期增加47%、57%及33%，顯示精華核心區及市郊區域仍具房價優勢。

建物買賣移轉登記棟數較去年同期衰退的區域，包括文山區(-30.8%)、士林區(-30%)、萬華區(-31.3%)、大同區(-26.8%)，顯示舊社區買氣並未提升。