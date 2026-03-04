快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

聯合報／ 記者張策／新北報導
「新北市新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程」已於2月13日完成統包決標，工程正式邁入推動階段，預計116年上半年動工。圖／新北市城鄉局提供
「新北市新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程」已於2月13日完成統包決標，工程正式邁入推動階段，預計116年上半年動工。圖／新北市城鄉局提供

「新北市新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程」已於2月13日完成統包決標，工程正式邁入推動階段，預計116年上半年動工。新北市城鄉局指出，將提供920戶社會住宅單元，是近年新北市規模較大的社會住宅工程之一，未來完工後可提供青年及有居住需求的市民更穩定、可負擔的居住選擇。

城鄉局指出，此案位於塭仔圳第一期市地重劃範圍內，與區段徵收及公共建設同步規劃推動，透過整體開發模式整合土地使用與公共設施配置，目前已完成地質鑽探與整體規劃設計。工程採公開招標、最有利標方式辦理統包，採購預算約新台幣68億3547萬元，並導入重大工程廉政平台機制，強化跨機關監督與履約管理，確保工程品質與廉政管理並重。

城鄉局表示，基地區位鄰近捷運中和新蘆線輔大站，並銜接未來泰山板橋輕軌F15、F16站，周邊亦有台65線快速道路及多所學校，交通與生活機能完善。全案規劃興建地上17層以上、地下4層的鋼筋混凝土建物，預計提供920戶社會住宅及570席以上汽車停車位，兼顧居住需求與交通停車使用。

除住宅功能外，社宅也將整合多元公益設施，包括身心障礙者小型作業所、社區式日間照顧中心、社區居住單元、新北市婦女服務中心、兒童緊急短期安置機構、市民活動中心及多功能活動空間等，打造結合居住、照顧與社區共享的複合型公共服務場域，強化社會安全網功能。

城鄉局表示，塭仔圳青年社會住宅不僅是住宅工程，也是塭仔圳整體發展的重要公共建設節點。隨著重劃區基礎設施逐步到位，此案將帶動公共服務機能進駐，提升區域生活品質。市府統計，截至2025年底，新北市已完工社會住宅戶數突破1萬戶，未來將持續結合中央與民間資源，朝4.1萬戶社會住宅政策目標推動。

城鄉局指出，工程預計116年上半年動工，完工後可提供青年及有居住需求市民更穩定且可負擔的居住選擇，讓更多市民在新北住得安心、生活便利。

「新北市新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程」已於2月13日完成統包決標，工程正式邁入推動階段，預計116年上半年動工。圖／新北市城鄉局提供
「新北市新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程」已於2月13日完成統包決標，工程正式邁入推動階段，預計116年上半年動工。圖／新北市城鄉局提供

社會住宅 社會安全網

延伸閱讀

海砂屋掰掰！桃園新明市場改建明年動工 成全台首座「市場共生社宅」

「淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案」招商 7／13截標

彰化首棟 員林青宅369萬起 3月25日起申購

八里汙水廠交棒新北 雙北承諾營運不中斷、品質再提升

相關新聞

持有一年就認賠458萬轉手、一看貸款明細全懂了 專家：撿便宜好方法

新竹豪宅市場近日傳出賠售案例，實價登錄揭露，位於竹北高鐵特區的「名發天琚」中高樓戶，屋主在前年11月才以8,128萬元購入，但去年11月即以總價7,670萬元轉手，等於持有不到1年，即認賠458萬元出場。

北市房仲公會：股市獲利資金轉進房市了 1、2月買氣止跌回升

台北市地政局公布115年2月建物買賣移轉棟數，累計今年1-2月總移轉數3,675棟，較去年同期增加6%。

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

「新北市新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程」已於2月13日完成統包決標，工程正式邁入推動階段，預計116年上半年動工。新北市城鄉局指出，將提供920戶社會住宅單元，是近年新北市規模較大的社會住宅工程之一，未來完工後可提供青年及有居住需求的市民更穩定、可負擔的居住選擇。

長抱就賺？他買「台北信義」10年轉手獲利3,160萬

北市信義區地段精華，豪宅林立，台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄資料，2025年至今，信義區億元豪宅轉手增值案，至少有4筆交易，其中增值最多的是「台北信義」高樓層戶，去年一名外籍人士以約2.48億元購入，而前一手屋主持有10年帳面上增值3,160萬元，增幅達14.6%。

台中舊城五區房市大洗牌！預售量集體跳水 唯這區僅跌7%

央行打房讓2025年全台預售屋交易市場冷颼颼，買氣進入集體觀望期。而台中市「五大舊城區」在去年的交易表現，更出現了兩極化發展。根據最新實價登錄統計，除了西區交易筆數僅跌7%外，其餘四區的預售交易量皆呈現「斷崖式」墜落，跌幅普遍突破七成。

小心房產被騙走！中市推地政士防詐技能攻略手冊

不動產因價值高，已成詐騙集團鎖定的目標，房產詐騙時有所聞。台中市地政局編製「地政士防詐必備技能攻略—代辦案件關懷，原來這樣問」手冊，供地政士代辦案件及民眾申辦時參考，協助辨識詐騙資訊，減少民眾財產遭詐騙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。