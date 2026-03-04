新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

「新北市新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程」已於2月13日完成統包決標，工程正式邁入推動階段，預計116年上半年動工。新北市城鄉局指出，將提供920戶社會住宅單元，是近年新北市規模較大的社會住宅工程之一，未來完工後可提供青年及有居住需求的市民更穩定、可負擔的居住選擇。

城鄉局指出，此案位於塭仔圳第一期市地重劃範圍內，與區段徵收及公共建設同步規劃推動，透過整體開發模式整合土地使用與公共設施配置，目前已完成地質鑽探與整體規劃設計。工程採公開招標、最有利標方式辦理統包，採購預算約新台幣68億3547萬元，並導入重大工程廉政平台機制，強化跨機關監督與履約管理，確保工程品質與廉政管理並重。

城鄉局表示，基地區位鄰近捷運中和新蘆線輔大站，並銜接未來泰山板橋輕軌F15、F16站，周邊亦有台65線快速道路及多所學校，交通與生活機能完善。全案規劃興建地上17層以上、地下4層的鋼筋混凝土建物，預計提供920戶社會住宅及570席以上汽車停車位，兼顧居住需求與交通停車使用。

除住宅功能外，社宅也將整合多元公益設施，包括身心障礙者小型作業所、社區式日間照顧中心、社區居住單元、新北市婦女服務中心、兒童緊急短期安置機構、市民活動中心及多功能活動空間等，打造結合居住、照顧與社區共享的複合型公共服務場域，強化社會安全網功能。

城鄉局表示，塭仔圳青年社會住宅不僅是住宅工程，也是塭仔圳整體發展的重要公共建設節點。隨著重劃區基礎設施逐步到位，此案將帶動公共服務機能進駐，提升區域生活品質。市府統計，截至2025年底，新北市已完工社會住宅戶數突破1萬戶，未來將持續結合中央與民間資源，朝4.1萬戶社會住宅政策目標推動。

城鄉局指出，工程預計116年上半年動工，完工後可提供青年及有居住需求市民更穩定且可負擔的居住選擇，讓更多市民在新北住得安心、生活便利。