去年創下5億訂單 黃偉哲將再率「台南隊」前進東京食品展

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府再度攜手在地業者前往東京食品展參展，今天展前記者會邀請瓜瓜園、蔴鑽農坊、云立森貿易等業者代表共襄盛舉。圖／台南市政府提供
台南市政府再度攜手在地業者前往東京食品展參展，今天展前記者會邀請瓜瓜園、蔴鑽農坊、云立森貿易等業者代表共襄盛舉。圖／台南市政府提供

為迎接亞洲最大專業食品展之一FOODEX JAPAN 2026（東京國際食品展），台南市長黃偉哲將親自率團參展，市府今天舉行展前記者會，攜手台南在地業者進一步擴大國際市場通路，並以「玩味台南 Tainan Playful Taste」作為整體品牌行銷主軸，展現台南農產國際拓銷實力。

黃偉哲表示，東京國際食品展為全球三大食品展之一，是世界各國食品產業重要的國際行銷平台。疫情解封後，他從2023年起就親自帶隊參展，連續三年簽約訂單金額一年比一年提升，到2025年已創下近5億元的亮眼成績，顯示台南農產在國際市場逐步打開知名度。

黃偉哲指出，由於今年適逢WBC賽事期間，不論機票及旅館價格都攀升，前往東京食品展參展成本較高，但全台灣仍有9至10個縣市攜手參與，台灣館規模可望成為展會中第二大的國家館。為了在高度競爭之下爭取更多訂單，他將親自帶隊參展，延續去年近5億元訂單成果的氣勢，期盼再創佳績。

農業局表示，2026年東京國際食品展將於3月10日至13日在Tokyo Big Sight舉行。台南館將以7格特裝展位打造「台南專區」，以台南代表性農產「鳳梨」為核心主題，結合台南吉祥物「魚頭君」，透過角色化設計與故事行銷，呈現活潑鮮明且具國際辨識度的展館形象，向全球買主展現台南農業的創新能量。

此外，展場將設置5組商務洽談區及聯合展示區，安排定時試吃活動，並透過LED電視牆播放台南農產形象影片，提升買主停留時間與互動機會。展期間也將安排具語言專長的服務人員協助翻譯與接待，並導入展後效益分析機制，彙整訂單成果與商務洽談數據，作為未來海外拓銷策略的重要依據。

瓜瓜園、蔴鑽農坊、云立森貿易等業者今出席記者會，展現台南農產進軍國際市場的信心。農業局指出，台南擁有芒果、鳳梨、文旦、虱目魚等優質農漁產品，品質深受國際市場肯定。透過「玩味台南」品牌整合行銷，市府除推廣農產品，也傳遞台南城市文化與風土特色，讓世界看見台南農業的多元價值與競爭力。

2026東京食品展台南市長黃偉哲（中）將帶隊參展。圖／台南市政府提供
2026東京食品展台南市長黃偉哲（中）將帶隊參展。圖／台南市政府提供

台南市政府再度攜手在地業者前往東京食品展參展。圖／台南市政府提供
台南市政府再度攜手在地業者前往東京食品展參展。圖／台南市政府提供

2026東京食品展台南市長黃偉哲（中）將帶隊參展。圖／台南市政府提供
2026東京食品展台南市長黃偉哲（中）將帶隊參展。圖／台南市政府提供

