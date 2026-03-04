長抱就賺？他買「台北信義」10年轉手獲利3,160萬

北市信義區地段精華，豪宅林立，台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄資料，2025年至今，信義區億元豪宅轉手增值案，至少有4筆交易，其中增值最多的是「台北信義」高樓層戶，去年一名外籍人士以約2.48億元購入，而前一手屋主持有10年帳面上增值3,160萬元，增幅達14.6%。

台北信義因社區曾有藝人大S、蕭亞軒等藝人住戶而聲名大噪，目前該社區在信義區中仍具備極高的指標性與市場詢問度。

信義區豪宅去年轉手增值的案例還包括屋齡已19年的「冠德領袖」，低樓層戶屋主僅持有3年多，房產增值1,050萬元；近象山的「新美齊Jade 12」，中樓層屋主持有6年多，則增值788萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅客將房地產視為長期資產配置的管道，尤其是面對通貨膨脹壓力和貨幣貶值時，更是具備不錯的保值性。

「台北信義」和「冠德領袖」屋齡雖都已逾10年，但因位處信義計畫區的核心位置，具備管理口碑，若一手屋主換屋，持有時間長，增值幅度更亮眼，顯示精華區豪宅具備穩定的抗跌保值優勢。

第一建經研究中心副理張菱育指出，依照房地合一稅規定，房地持有時間在2~5年間，需課徵獲利的35%；持有時間在5~10年間，課徵獲利的20%稅率；持有10年以上，則課徵15%稅率。

若房產登記自用，持有超過六年者，還能夠扣除免稅額400萬，剩餘金額則以10%稅率計算。此外，交易利差的部分可以扣除項目包括裝潢費、持有期間的房屋維護費和轉手前的修繕整理等，以及要支付給仲介的服務費，依照豪宅總價有機會扣除上百萬元甚至千萬元後，再對照持有時間的稅率繳稅。