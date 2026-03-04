台中舊城五區房市大洗牌！預售量集體跳水 唯這區僅跌7%

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導
台中五大舊城區預售交易概況。資料來源／內政部
台中五大舊城區預售交易概況。資料來源／內政部

央行打房讓2025年全台預售屋交易市場冷颼颼，買氣進入集體觀望期。而台中市「五大舊城區」在去年的交易表現，更出現了兩極化發展。根據最新實價登錄統計，除了西區交易筆數僅跌7%外，其餘四區的預售交易量皆呈現「斷崖式」墜落，跌幅普遍突破七成。

觀察台中市中區、北區、西區、東區、南區2025年與2024年預售交易量，東區與北區的跌勢最為慘烈，減幅分別高達84%與83.5%，東區成交筆數由113年的376筆縮減至114年僅剩60筆，北區則從506筆大幅滑落至83筆。中區雖基數較小，但也難逃修正，由135筆降至48筆，減幅達64.4%。

最引人注目的莫過於曾是推案重鎮的南區，其前年交易筆數高達1,425筆，是中區同期的十倍之多，但在去年僅剩下376筆，量縮高達73.6%。而西區的逆勢撐盤展現其房市韌性，去年西區預售交易筆數為222筆，年減7%，在政策與景氣壓力雙重打擊、中市預售屋成交筆數集體失速的情況下，西區的抗跌表現，再次驗證了「地段之王」的地位。

西區坐擁國立台灣美術館、草悟道等全台中最精華的生活圈，是台中醫師與高資產族群青睞的居住地，對這些客群而言，買的不僅是成熟機能，也是一種對居住型態的信賴，對其有著極高的地標認同感，因此受景氣波動的敏感度相對較低。

去年西區預售屋推案量僅個位數，其中指標個案非「勤美之真」莫屬，以198筆佔據全年成交量的近九成，並以總價5,212萬元、單價85.39分別站穩西區之冠。此外，「泉宇丰格」共成交7筆，每坪均價63.47萬元，「富旺千蘊」全年成交6筆、均價67.59萬元，永宏草悟道共3筆，均價則為56.19萬元。

立辰開發經理蔡鴻霖指出，西區之所以能展現極強的支撐，主因在於其供給量的稀缺，相較於前幾年「重劃區當道」、處處是漲幅話題的榮景，房市回歸冷靜，核心區具抗跌的特質、以及生活機能導向偏好成為消費主流，坐落於精華地段的建案，也因為地緣優勢，成功吸引資產族群回流。

蔡鴻霖指出，在目前信用管制的環境下，投機性資金已撤離，買方回歸理性。消費者重新審視居住本質，選擇回到生活機能完善且無法複製的核心區域。雖然推案單價高，但因為地區發展成熟、土地與建案供不應求，反而具備極強的抗跌特性，收到買方青睞。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

實價登錄 台中市 台中

