小心房產被騙走！中市推地政士防詐技能攻略手冊

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市地政局編製地政士防詐必備技能攻略。圖／台中市政府提供
台中市地政局編製地政士防詐必備技能攻略。圖／台中市政府提供

不動產因價值高，已成詐騙集團鎖定的目標，房產詐騙時有所聞。台中市地政局編製「地政士防詐必備技能攻略—代辦案件關懷，原來這樣問」手冊，供地政士代辦案件及民眾申辦時參考，協助辨識詐騙資訊，減少民眾財產遭詐騙。

地政局長曾國鈞指出，近來詐騙集團以利用投資名義或假冒公務機關設局詐騙居多，其中常見手段，就是誘騙被害人將房產拿出來，到地政事務所設定抵押權，貸款金額便流入詐欺集團囊中。

曾國鈞說，台中市各地政事務所受理私人(非金融機關)抵押權設定案件已於113年12月全面啟動高風險案件通報機制，114年1月至115年1月全市共阻卻19件詐騙案，守護民眾財產超過8600萬元，其中不乏地政士於受託辦理案件過程中察覺當事人對資金用途無法說明清楚，顯有異常，主動拒絕代辦案件。

曾國鈞也說，實務上近9成不動產買賣登記案件由地政士受託代辦，地政局編製「地政士防詐必備技能攻略」手冊，蒐集不動產詐騙實際案例，並整理高風險案件特徵辨識、受託辦理案件時的關懷提問重點與實務應對建議，並提供諮詢、通報機制，除作為地政士執行職務時的重要參考指引，民眾也可藉以提升防詐意識。

地政局表示，該手冊已可在地政局的官網下載，實體本預計3月底出版，地政士與民眾可多加利用。

詐騙集團 台中市

相關新聞

持有一年就認賠458萬轉手、一看貸款明細全懂了 專家：撿便宜好方法

新竹豪宅市場近日傳出賠售案例，實價登錄揭露，位於竹北高鐵特區的「名發天琚」中高樓戶，屋主在前年11月才以8,128萬元購入，但去年11月即以總價7,670萬元轉手，等於持有不到1年，即認賠458萬元出場。

中信集團正式表態爭取「台中超巨蛋」 投資額估近600億元

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」4日舉行招商說明會，中信集團正式表態將爭取參與此案投資，台中市運動局長游志祥也證實，目前僅有中信集團旗下台灣人壽一家廠商提出投資可行性評估報告書，此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。

長抱就賺？他買「台北信義」10年轉手獲利3,160萬

北市信義區地段精華，豪宅林立，台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄資料，2025年至今，信義區億元豪宅轉手增值案，至少有4筆交易，其中增值最多的是「台北信義」高樓層戶，去年一名外籍人士以約2.48億元購入，而前一手屋主持有10年帳面上增值3,160萬元，增幅達14.6%。

台中舊城五區房市大洗牌！預售量集體跳水 唯這區僅跌7%

央行打房讓2025年全台預售屋交易市場冷颼颼，買氣進入集體觀望期。而台中市「五大舊城區」在去年的交易表現，更出現了兩極化發展。根據最新實價登錄統計，除了西區交易筆數僅跌7%外，其餘四區的預售交易量皆呈現「斷崖式」墜落，跌幅普遍突破七成。

不動產因價值高，已成詐騙集團鎖定的目標，房產詐騙時有所聞。台中市地政局編製「地政士防詐必備技能攻略—代辦案件關懷，原來這樣問」手冊，供地政士代辦案件及民眾申辦時參考，協助辨識詐騙資訊，減少民眾財產遭詐騙。

美廉社推全新分潤專案、最高享110%超額分潤 樂齡加盟放寬至65歲

三商家購（2945）旗下品牌美廉社將參與「2026台北春季國際連鎖加盟大展」，延續過往的展場限定「0元加盟金」優惠，今年正式推出全新升級的「分潤+」加盟專案，透過更彈性、多元的分潤制度，進一步降低創業門檻、擴大加盟參與族群，穩健推進加盟布局。

