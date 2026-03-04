小心房產被騙走！中市推地政士防詐技能攻略手冊

不動產因價值高，已成詐騙集團鎖定的目標，房產詐騙時有所聞。台中市地政局編製「地政士防詐必備技能攻略—代辦案件關懷，原來這樣問」手冊，供地政士代辦案件及民眾申辦時參考，協助辨識詐騙資訊，減少民眾財產遭詐騙。

地政局長曾國鈞指出，近來詐騙集團以利用投資名義或假冒公務機關設局詐騙居多，其中常見手段，就是誘騙被害人將房產拿出來，到地政事務所設定抵押權，貸款金額便流入詐欺集團囊中。

曾國鈞說，台中市各地政事務所受理私人(非金融機關)抵押權設定案件已於113年12月全面啟動高風險案件通報機制，114年1月至115年1月全市共阻卻19件詐騙案，守護民眾財產超過8600萬元，其中不乏地政士於受託辦理案件過程中察覺當事人對資金用途無法說明清楚，顯有異常，主動拒絕代辦案件。

曾國鈞也說，實務上近9成不動產買賣登記案件由地政士受託代辦，地政局編製「地政士防詐必備技能攻略」手冊，蒐集不動產詐騙實際案例，並整理高風險案件特徵辨識、受託辦理案件時的關懷提問重點與實務應對建議，並提供諮詢、通報機制，除作為地政士執行職務時的重要參考指引，民眾也可藉以提升防詐意識。

地政局表示，該手冊已可在地政局的官網下載，實體本預計3月底出版，地政士與民眾可多加利用。