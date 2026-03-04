中信集團正式表態爭取「台中超巨蛋」 投資額估近600億元

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」4日舉行招商說明會，中信集團正式表態將爭取參與此案投資，台中市運動局長游志祥也證實，目前僅有中信集團旗下台灣人壽一家廠商提出投資可行性評估報告書，此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。

台灣人壽總經理莊中慶今天率領相關團隊到場聽取簡報，他表示，目前提出的投資規劃報告書，初步規劃台中超巨蛋可容納人數約4.57萬人，全案將由中信集團主導，擬參考北海道巨蛋模式，引進日本火腿集團合組國際聯合開發團隊。

莊中慶說，如果台中超巨蛋能夠順利得標，未來除了主體場館，也將規劃二棟飯店(其中一棟位於場館上方)，以及一座大型百貨商場。據了解，這座商場總營業樓地板面積達10萬坪，規模將超越興建中的台中「D-ONE第一大天地」購物中心9萬坪營業面積，有望成為全台最大的百貨購物中心。

台中市運動局今天在台中林酒店舉行「台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉BOT案」招商說明會，吸引台灣人壽、南山人壽、中興工程、雲朗集團、台灣世曦、台灣野村、台中福華大飯店、豐邑建設等業者到場。

台中市長盧秀燕去年宣布推動台中超巨蛋，將在水湳經貿園區打造一座可以打棒球、辦演唱會以及多種商業功能的大型場館，採取民間規劃投資，2月26日公告招商，4月27日截止投標。

台中超巨蛋將落腳台中水湳經貿園區，使用地目為「創研一」，基地面積16.35公頃，興建營運期間總計70年，預計容納人數4.57萬人，市府規劃最快2031年啟用，用途包含棒球賽事、大型演唱會或其他藝文活動、複合式商場等；外型初步規劃為較具科技感的葉片型，實際造型以投資人設計為主。

目前，本計畫初審通過者為台灣人壽。未來中信集團將扮演出資與整合者的角色，日本火腿集團則負責大巨蛋的規劃設計與營運。

另外，業界也點名近幾年與中信集團有多項合作案的國揚（2505）集團，未來也有可能參與大巨蛋投資計畫。國揚集團與中信集團旗下台灣人壽的合作案，包括預計今年4月底前開幕營運的台中漢神洲際購物廣場，以及日月潭「漢來日月行館」等。

游志祥表示，本案開採用民間自行規劃提案的BOT模式，民間投資者全額出資興建，市府提供場地，不僅可加快建設速度，也降低政府財政壓力；市府會建立專業審查機制，邀請都市計畫、建築、交通及財務等領域專家共同把關，確保兼顧公共利益與服務品質。

運動局說明，園區主體是1座符合國際賽事標準的多功能室內棒球場，結合綠地、公園等，打造兼具城市機能與自然景觀的新地標；此外還將規畫運動訓練場地、商業空間、餐飲休憩、旅宿等多元商業設施，不只依賴大型賽事或活動收入。

市府指出，台中超巨蛋BOT案不只是單一場館建設，更是帶動運動產業轉型升級的重要契機，透過民間投資促進周邊區域發展、創造就業機會，吸引運動科技與智慧產業進駐，形塑完整產業鏈，提升城市的國際能見度與產業競爭力。

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」4日舉行招商說明會，大批業者到場。記者宋健生/攝影