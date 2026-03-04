中東局勢升溫牽動供應鏈 振大環球：非洲產區成品牌轉單首選

振大環球（4441）4日股價受大盤氣氛影響走弱，盤中一度下探至228.5元，跌幅超過6%。不過，公司指出，在中東局勢升溫與全球供應鏈重組趨勢下，非洲產區正逐漸成為國際品牌分散生產風險的重要選項，長期訂單動能仍具成長潛力。

振大環球表示，因應美國關稅政策，部分業者轉向其他生產基地，使得埃及、約旦等地區成為的新興紡織熱點。但如今，因應中東局勢升溫，美國國務院近日發布撤僑令，包含埃及與約旦等超過10個國家之進行大規模緊急撤離。在此情勢下，中東產區的競爭條件出現明顯變化。以埃及為例，因近期政治風險不穩定，並因122關稅後，其關稅由10%上調至15%及當地薪資較高等因素下，使其競爭優勢下降，客戶開始考慮尋找其他免稅產區以分散產區風險。

公司指出，馬達加斯加產區受惠於AGOA進口稅（Duty）免稅的優勢，依成衣材質不同，可節省15%~32%的進口稅，且在122關稅規則下，其關稅(Tariff)為15%，更放大免稅產區的相對優勢，馬島因擁有低關稅、低薪資成本、低政治風險，在供應鏈重組之際，已成為客戶轉單的首選，為目前最具競爭力的成衣產區。

此外，馬島產區符合ESG規範的新廠將於今年第3季完工投產，在關稅紅利、地緣政治風險移轉及全球供應鏈重組三利多推動下，成功吸引新客戶主動洽談合作，未來訂單轉入動能可望持續放大，產區優勢亦趨明顯，非洲將可能成為轉單的最大受惠者。