快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢升溫牽動供應鏈 振大環球：非洲產區成品牌轉單首選

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

振大環球（4441）4日股價受大盤氣氛影響走弱，盤中一度下探至228.5元，跌幅超過6%。不過，公司指出，在中東局勢升溫與全球供應鏈重組趨勢下，非洲產區正逐漸成為國際品牌分散生產風險的重要選項，長期訂單動能仍具成長潛力。

振大環球表示，因應美國關稅政策，部分業者轉向其他生產基地，使得埃及、約旦等地區成為的新興紡織熱點。但如今，因應中東局勢升溫，美國國務院近日發布撤僑令，包含埃及與約旦等超過10個國家之進行大規模緊急撤離。在此情勢下，中東產區的競爭條件出現明顯變化。以埃及為例，因近期政治風險不穩定，並因122關稅後，其關稅由10%上調至15%及當地薪資較高等因素下，使其競爭優勢下降，客戶開始考慮尋找其他免稅產區以分散產區風險。

公司指出，馬達加斯加產區受惠於AGOA進口稅（Duty）免稅的優勢，依成衣材質不同，可節省15%~32%的進口稅，且在122關稅規則下，其關稅(Tariff)為15%，更放大免稅產區的相對優勢，馬島因擁有低關稅、低薪資成本、低政治風險，在供應鏈重組之際，已成為客戶轉單的首選，為目前最具競爭力的成衣產區。

此外，馬島產區符合ESG規範的新廠將於今年第3季完工投產，在關稅紅利、地緣政治風險移轉及全球供應鏈重組三利多推動下，成功吸引新客戶主動洽談合作，未來訂單轉入動能可望持續放大，產區優勢亦趨明顯，非洲將可能成為轉單的最大受惠者。

中東 埃及 關稅

延伸閱讀

聚陽2026年上半年業績看增

荷莫茲海峽封鎖衝擊全球供應鏈！美伊戰火點燃航運ETF紅利

全球走向關稅壁壘 印度多元布局助益股市正向

航運類股勁揚逾4%居冠 野村投信解析榮景

相關新聞

持有一年就認賠458萬轉手、一看貸款明細全懂了 專家：撿便宜好方法

新竹豪宅市場近日傳出賠售案例，實價登錄揭露，位於竹北高鐵特區的「名發天琚」中高樓戶，屋主在前年11月才以8,128萬元購入，但去年11月即以總價7,670萬元轉手，等於持有不到1年，即認賠458萬元出場。

中信集團正式表態爭取「台中超巨蛋」 投資額估近600億元

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」4日舉行招商說明會，中信集團正式表態將爭取參與此案投資，台中市運動局長游志祥也證實，目前僅有中信集團旗下台灣人壽一家廠商提出投資可行性評估報告書，此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。

長抱就賺？他買「台北信義」10年轉手獲利3,160萬

北市信義區地段精華，豪宅林立，台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄資料，2025年至今，信義區億元豪宅轉手增值案，至少有4筆交易，其中增值最多的是「台北信義」高樓層戶，去年一名外籍人士以約2.48億元購入，而前一手屋主持有10年帳面上增值3,160萬元，增幅達14.6%。

台中舊城五區房市大洗牌！預售量集體跳水 唯這區僅跌7%

央行打房讓2025年全台預售屋交易市場冷颼颼，買氣進入集體觀望期。而台中市「五大舊城區」在去年的交易表現，更出現了兩極化發展。根據最新實價登錄統計，除了西區交易筆數僅跌7%外，其餘四區的預售交易量皆呈現「斷崖式」墜落，跌幅普遍突破七成。

小心房產被騙走！中市推地政士防詐技能攻略手冊

不動產因價值高，已成詐騙集團鎖定的目標，房產詐騙時有所聞。台中市地政局編製「地政士防詐必備技能攻略—代辦案件關懷，原來這樣問」手冊，供地政士代辦案件及民眾申辦時參考，協助辨識詐騙資訊，減少民眾財產遭詐騙。

美廉社推全新分潤專案、最高享110%超額分潤 樂齡加盟放寬至65歲

三商家購（2945）旗下品牌美廉社將參與「2026台北春季國際連鎖加盟大展」，延續過往的展場限定「0元加盟金」優惠，今年正式推出全新升級的「分潤+」加盟專案，透過更彈性、多元的分潤制度，進一步降低創業門檻、擴大加盟參與族群，穩健推進加盟布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。