快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

美廉社推全新分潤專案、最高享110%超額分潤 樂齡加盟放寬至65歲

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
2026台北春季加盟展登場，美廉社推出全新「分潤+」專案。美廉社/提供
2026台北春季加盟展登場，美廉社推出全新「分潤+」專案。美廉社/提供

三商家購（2945）旗下品牌美廉社將參與「2026台北春季國際連鎖加盟大展」，延續過往的展場限定「0元加盟金」優惠，今年正式推出全新升級的「分潤+」加盟專案，透過更彈性、多元的分潤制度，進一步降低創業門檻、擴大加盟參與族群，穩健推進加盟布局。

三商家購表示，隨著創業風潮持續升溫，低風險、穩定現金流的社區型零售通路，成為不少民眾投入創業的首選。美廉社憑藉先前推出的「0元加盟金」方案，讓「創業」不再遙不可及，成為創業小白的最佳解。2026年將持續以「委託加盟」（由美廉社提供店面、加盟主專注經營）為主要策略方向，目標將加盟占比推進至5成，打造更穩健、可長期經營的加盟體系。

美廉社自開放加盟以來，加盟成效持續攀升。在「全分潤專案」及加盟展限定0元加盟金的帶動下，2025年全年加盟占比年增10%，達37%；全台加盟店數淨增加83間加盟店，突破300間，創下品牌開放加盟以來最高年度成長幅度。

因應不同創業者背景與需求，美廉社於2026年推出全新「分潤+」加盟專案，分潤比例全面提升，最高可享110%超額分潤。相較2025年僅提供65%與100%兩種分潤方案，2026年分潤區間擴大至70%至110%，將依據店型、營運條件與經營模式進行認定，讓準加盟主能依個人條件與風險承受度，選擇最適合自己的門市與分潤方案。

此外，樂齡加盟專案再放寬，年齡限制由原本50至60歲，放寬至50至65歲，並維持3年短約設計，持續支持中高齡族群投入創業。同時，複數加盟優惠升級，鼓勵新加盟主與既有加盟主進行多店經營，提供複數經營獎金並同步提升分潤比例，協助加盟主放大經營效益。

美廉社並將於2026台北春季加盟展，推出0元加盟金最終場次。凡展期間洽談加盟並參與現場活動，即可享「0元加盟金」方案，並提供創業激勵金最高12萬元；若加盟台北市門市，更可享台北市專屬加碼，創業激勵金雙倍送。

三商家購表示，0元加盟金專案自推出以來，作為階段性加盟推廣工具，已有效協助品牌擴大加盟基礎。本次春季加盟展將為該方案的最後推動場次，後續將回歸常態加盟機制，不再提供 0 元加盟金形式。公司期望透過本次展場限定優惠與創業激勵金安排，協助有意投入加盟創業的民眾，降低初期資金門檻與營運壓力。

三商家購表示透過「分潤+」專案的推出，希望讓不同背景、不同年齡層的創業者，都能依自身條件選擇合適的店型與分潤方式，進一步擴大加盟參與族群。未來也將持續透過加盟展，推出展場限定優惠方案，降低創業門檻，穩健推進美廉社的加盟布局。

創業 美廉社 中高齡族群

延伸閱讀

HTC VIVERSE 推出「VIVERSE 合作夥伴計畫」 提供創作者經濟新模式

統一超「賣貨便」 翻新體驗

台新Richart新戶優利活儲額度3倍跳

大學光首季EPS 2.8元創歷史新高 股價強勁反彈

相關新聞

美廉社推全新分潤專案、最高享110%超額分潤 樂齡加盟放寬至65歲

三商家購（2945）旗下品牌美廉社將參與「2026台北春季國際連鎖加盟大展」，延續過往的展場限定「0元加盟金」優惠，今年正式推出全新升級的「分潤+」加盟專案，透過更彈性、多元的分潤制度，進一步降低創業門檻、擴大加盟參與族群，穩健推進加盟布局。

持有一年就認賠458萬轉手、一看貸款明細全懂了 專家：撿便宜好方法

新竹豪宅市場近日傳出賠售案例，實價登錄揭露，位於竹北高鐵特區的「名發天琚」中高樓戶，屋主在前年11月才以8,128萬元購入，但去年11月即以總價7,670萬元轉手，等於持有不到1年，即認賠458萬元出場。

煙波集團2026全台大拓點 嘉義北門館招募近百人拚6月開幕

看好國旅市場中長期發展動能，並為嘉義地區挹注更多在地就業機會，煙波國際觀光集團持續擴大營運版圖。配合嘉義北門館預計6月底開幕，將於3月9日上午8時30分至11時30分、以及3月10日下午1時30分至4時，在嘉義產業創新研發中心舉辦招募會，採現場面試、當天錄取機制，釋出客務、房務、工務、公清員、餐飲服務及中西廚房等共31項職缺，預計招募近百人，新進基層職務起薪3萬1,000元。

火箭研發基地也來了！台南三區房市受矚目

南科房市利多不斷，信義房屋表示，除了台積電（2330）正在南科三期興建新廠，近期更有國家太空中心將在台南沙崙設置火箭研發基地的利多消息，預計今年發包，2030年完工。

高端疫苗李思賢：今年是飛黃騰達的一年 腸病毒71型疫苗拚東協市場

高端疫苗（6547）總經理李思賢3日表示，2026年將是高端疫苗「飛黃騰達的一年」，不僅腸病毒71型疫苗今年力拚要在越南等東協市場取得藥證，高端疫苗也已啟動新的疫苗開發計畫，已投入克沙奇腸病毒疫苗的開發，也將繼續協助提高台灣腸病毒疫苗接種的覆率率。

中鋼盤價上漲無懸念、有漲四位數機會 為16個月來最強將掀搶料風潮

煤鐵強漲成本墊高，全球鋼鐵庫存見底，加上中東戰火催化，用鋼需求源源釋出，諸多利好支撐鋼價勁揚，中鋼（2002）4月與第2季盤價漲價已無懸念，大宗底材熱軋確定連續四個月漲盤，有機會每公噸上調800元甚至上達千元，將創16個月最高漲幅，中下游鋼廠搶料風潮再起，帶動鋼鐵股迎風向上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。