美廉社推全新分潤專案、最高享110%超額分潤 樂齡加盟放寬至65歲

三商家購（2945）旗下品牌美廉社將參與「2026台北春季國際連鎖加盟大展」，延續過往的展場限定「0元加盟金」優惠，今年正式推出全新升級的「分潤+」加盟專案，透過更彈性、多元的分潤制度，進一步降低創業門檻、擴大加盟參與族群，穩健推進加盟布局。

三商家購表示，隨著創業風潮持續升溫，低風險、穩定現金流的社區型零售通路，成為不少民眾投入創業的首選。美廉社憑藉先前推出的「0元加盟金」方案，讓「創業」不再遙不可及，成為創業小白的最佳解。2026年將持續以「委託加盟」（由美廉社提供店面、加盟主專注經營）為主要策略方向，目標將加盟占比推進至5成，打造更穩健、可長期經營的加盟體系。

美廉社自開放加盟以來，加盟成效持續攀升。在「全分潤專案」及加盟展限定0元加盟金的帶動下，2025年全年加盟占比年增10%，達37%；全台加盟店數淨增加83間加盟店，突破300間，創下品牌開放加盟以來最高年度成長幅度。

因應不同創業者背景與需求，美廉社於2026年推出全新「分潤+」加盟專案，分潤比例全面提升，最高可享110%超額分潤。相較2025年僅提供65%與100%兩種分潤方案，2026年分潤區間擴大至70%至110%，將依據店型、營運條件與經營模式進行認定，讓準加盟主能依個人條件與風險承受度，選擇最適合自己的門市與分潤方案。

此外，樂齡加盟專案再放寬，年齡限制由原本50至60歲，放寬至50至65歲，並維持3年短約設計，持續支持中高齡族群投入創業。同時，複數加盟優惠升級，鼓勵新加盟主與既有加盟主進行多店經營，提供複數經營獎金並同步提升分潤比例，協助加盟主放大經營效益。

美廉社並將於2026台北春季加盟展，推出0元加盟金最終場次。凡展期間洽談加盟並參與現場活動，即可享「0元加盟金」方案，並提供創業激勵金最高12萬元；若加盟台北市門市，更可享台北市專屬加碼，創業激勵金雙倍送。

三商家購表示，0元加盟金專案自推出以來，作為階段性加盟推廣工具，已有效協助品牌擴大加盟基礎。本次春季加盟展將為該方案的最後推動場次，後續將回歸常態加盟機制，不再提供 0 元加盟金形式。公司期望透過本次展場限定優惠與創業激勵金安排，協助有意投入加盟創業的民眾，降低初期資金門檻與營運壓力。

三商家購表示透過「分潤+」專案的推出，希望讓不同背景、不同年齡層的創業者，都能依自身條件選擇合適的店型與分潤方式，進一步擴大加盟參與族群。未來也將持續透過加盟展，推出展場限定優惠方案，降低創業門檻，穩健推進美廉社的加盟布局。