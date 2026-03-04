持有一年就認賠458萬轉手、一看貸款明細全懂了 專家：撿便宜好方法

新竹豪宅市場近日傳出賠售案例，實價登錄揭露，位於竹北高鐵特區的「名發天琚」中高樓戶，屋主在前年11月才以8,128萬元購入，但去年11月即以總價7,670萬元轉手，等於持有不到1年，即認賠458萬元出場。

中信房屋研展室副經理莊思敏指出，「名發天琚」位於竹北高鐵特區精華地段，具備水岸景觀，條件不差，但由於規畫坪數大，總價高，在當前銀行房貸限額與信用管制措施的夾擊下，高總價市場首當其衝，買氣大幅降溫，價格也出現修正壓力。

莊思敏進一步指出，這筆交易最值得關注的細節，在於地籍謄本資料顯示，原屋主透過融資公司辦理貸款，而非跟銀行辦理房貸。

她表示，一般購屋民眾向租賃公司或民間融資機構申貸的情況其實並不多見，背後原因大多與銀行拒絕承貸，或借款人本身財務條件較為緊繃有關。

由於融資公司貸款利率遠高於銀行房貸，一旦面臨周轉不靈，屋主便可能因無法負荷沉重的利息支出，而被迫選擇降價求售，以加速資金回籠。

莊思敏表示，民眾購屋，若發現地籍謄資訊中，物件的權利人並非銀行，而是「自然人」或「融資公司」，往往意味著屋主資金需求較為迫切，其議價彈性與讓利意願也會較高，買方若能掌握此類資訊，便更有機會在談判中取得優勢，以更理想的價格順利入手。