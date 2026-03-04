火箭研發基地也來了！台南三區房市受矚目

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台積電在南科三期興建新廠，也將帶動區域房市。圖／信義房屋提供
台積電在南科三期興建新廠，也將帶動區域房市。圖／信義房屋提供

南科房市利多不斷，信義房屋表示，除了台積電（2330）正在南科三期興建新廠，近期更有國家太空中心將在台南沙崙設置火箭研發基地的利多消息，預計今年發包，2030年完工。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，產業持續進駐，帶來人口紅利，為周邊房市注入支撐力道，也讓善化、新市、歸仁房市受到矚目。

張榮表示，南科一、二、三期多為國有地只租不賣，其中南科一、二期，早期已有光電與相關產業進駐，5年多前有部分舊廠房由台積電取得，陸續拆除進行第一波擴張產能空間。

近期南科三期傳出由台積電租下最大塊基地準備開發，且有聽聞台積電也要開發中的A區產業專區，另外南科周邊的台南產業園區，日前也有聯華林德氣體工業公司宣布投入18億元擴建產能，產業持續發揮群聚效應。

張榮表示，國際半導體供應鏈進駐南科，帶來就業人口，也帶動新市、善化、歸仁房市受益，建商陸續推案，工程師族群多為年輕小家庭，帶動兩房、小三房產品的需求。

其中新市近年交易量與房價同步向上，7成以上為新成屋居多，單價多落在4字頭。

善化則呈現產品多元發展，新市跟善化交界的LM重劃區屋齡約10-15年左右的透天產品總價約2,000至3,000萬元，新大樓與華廈比例約各半，兩房產品總價普遍站上1,000萬元，單價落在每坪35至40萬元之間。

除了新市與善化地區，房市動能也以南科為中心向外擴散的態勢，歸仁也逐漸受惠。其中歸仁高鐵特區已有7至8個新案進場，成交行情多落在3至4字頭，部分指標案已站上5字頭，歸仁舊市區則仍以透天產品為主。

張榮指出，在地有南科實驗小學與實驗高中，生活機能方面，新市、善化、歸仁原有舊市區基礎成熟，全聯、超商、咖啡品牌等基本機能已到位，高鐵站前有三井outlet，學區與公共建設也逐步補齊。

張榮分析，在未來產業發展藍圖中，台南不僅有南科三期，未來還包括南科四期與高鐵旁的沙崙智慧科技城。沙崙目前已規劃大巨蛋、會展中心、智慧科技城與沙崙醫院，可望帶來更多就業機會，帶來更多人口紅利。

台積電 房市 南科

