浩宇 NaviFUS 部署歐洲科研重鎮 攜里昂貝拉爾癌症中心展開腦瘤治療

上櫃生技股浩宇生醫（6872）3日宣布，專為研究開發的 NaviFUS Model-101 聚焦式超音波治療系統，已於3月完成歐洲科研重鎮的裝機部署。此次合作由法國國家級癌症機構─里昂貝拉爾癌症中心（CLB）與聚焦超音波權威 LabTAU 實驗室共同推動，浩宇生醫將供技術與法規上支援。

浩宇生醫表示，LabTAU 實驗室專注於測試與調整治療參數，CLB負責在第一線的癌症治療上推動臨床應用。透過三方的專業分工將共同加速腦瘤療法的研發進程，讓創新的醫療技術能更順利地從研究階段進入實際臨床應用，造福更多病患 。

此次設備由法方全額出資採購，隨著裝機培訓圓滿達成並順利完成交付，不僅象徵 NaviFUS 系統獲得國際頂尖癌症中心的高度認可，更將直接為公司挹注實質的銷售收益，顯著強化了海外市場的營收動能。這項採購案的成功，驗證了浩宇生醫透過高階科研設備銷售帶動獲利的商業模式，除了設備本身的一次性銷售收入外，未來隨著研究進展，預期也將持續帶動相關耗材、軟體授權及技術支援的長期服務收益，為公司建立多元化的獲利來源 。

在研發合作層面，CLB的神經腫瘤醫師團隊將運用 NaviFUS 的技術平台開啟血腦屏障，針對臨床上極難處理的腦轉移瘤進行研究，目標是提升化療與新型免疫藥物穿透至病灶的效率 。為確保治療的安全性並符合當地法規，研究團隊預計未來幾個月內啟動臨床前驗證，為後續進入臨床治療與申請藥證奠定穩健的安全性基礎 。

根據最新市調資料顯示，全球腦部腫瘤治療市場正面臨爆發性需求，其中原發性腦瘤（以 GBM 為主）的全球治療市場規模預計於 2030 年達到近 50 億美元；而轉移性腦瘤市場則受惠於癌症存活率提升而快速擴張，預計 2031 年規模將衝破 67 億美元。這反映出全球醫療體系對於能安全、精準穿透血腦屏障之非侵入性療法的高度迫切性。

浩宇生醫透過 NaviFUS 技術同時切入這兩大高潛力賽道，其「平台化」的優勢能廣泛應用於不同藥物與病症組合，正是搶佔全球高附加價值醫療市場的核心關鍵。隨著科研轉譯數據的累積。公司正逐步從研究設備供應商轉型為臨床醫療方案的專業提供者，朝向產品正式商業化上市的目標邁進。