正瀚財報／全年營收18.19億元 EPS 4.51元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

農業生技大廠正瀚-創（6534）4日公布去年財報，全年合併營收18.19億元、營業利益6.23億元，同步創下歷年新高，分別成長11.21％、成長14.91％，稅後淨利4.64億元，略減2.60％，每股稅後純益（EPS）4.51元。

正瀚董事會決議2025年下半年盈餘分配案，將配現金股利4.3元，總計2025年度共配發4.8元現金股利，配發率達106.43％。

正瀚也公布2月營收2.72億元，較上月增加24.43％、較去年同期成長2.07％；累計1-2月營收4.92億元，年增1.39％，單月及累計營收雙雙創下同期新高。

正瀚全球擴張策略逐步見效，2025年新台幣匯率波動對本業營運影響甚微，產品組合優化提高毛利率，帶動本業獲利刷新歷史紀錄；惟美元部位匯損，歸屬母公司稅後淨利4.64億元，略減2.60％，EPS為4.51元。

正瀚同步擴展市場與產品線，淡旺季差距明顯縮小，2025年下半年營收5.45億元，年增32.87％，不僅創下同期新高，與上半年營收的差距亦大幅拉近。其中，2024、2025年連續兩年第4季單季獲利轉正，且2025年第4季獲利再較上一年同期成長，推動正瀚本業獲利創新高。隨著正瀚在亞洲市場拓展並即將進軍歐洲，淡季效應可望進一步再淡化。

第1季為正瀚傳統旺季，北美市場由美國製造中心就近出貨，因此未受農曆春節假期影響，2月營收2.72億元，較上月增加24.43％、較去年同期成長2.07％；累計1-2月營收4.92億元，年增1.39％，單月及累計營收雙雙創下同期新高。正瀚表示，北美市場需求看好，預期第一季營收可期待。

正瀚更大量運用人工智慧，縮短產品開發時程，提供精準農業解決方案。近日正瀚與國立中興大學合作建置「質譜多體學與人工智慧研究中心（簡稱質譜AI中心）」，主動打造作物的氣候韌性，有助正瀚加速在胜肽技術領域開發新產品。此外，有了質譜AI中心專注於多體學與AI分析平台，正瀚更有餘力拓展多元化產品研發，將每年投入的研發費用發揮最大效益。

人工智慧 現金股利 新台幣匯率

