快訊

教助磁吸／轉任教助員成趨勢 幼教師：終於準時下班了

太子集團非法洗錢107億！首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

台積電失守1,900元！台股重挫逾千點、回測33,300關

聽新聞
0:00 / 0:00

高端疫苗李思賢：今年是飛黃騰達的一年 腸病毒71型疫苗拚東協市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

高端疫苗（6547）總經理李思賢3日表示，2026年將是高端疫苗「飛黃騰達的一年」，不僅腸病毒71型疫苗今年力拚要在越南等東協市場取得藥證，高端疫苗也已啟動新的疫苗開發計畫，已投入克沙奇腸病毒疫苗的開發，也將繼續協助提高台灣腸病毒疫苗接種的覆率率。

高端疫苗今年元月曾經宣布，竹北生醫園區第三生技大樓新廠正式動土，這座廠房投資金額逾6億元，加計舊廠的重新改建，總投資達8.7億元，將做為第二代腸病毒疫苗布局東南亞及其他市場的重要生產基地，也象徵公司在疫苗抗原製造能量與量產布局上邁入新的里程碑。

李思賢表示，高端疫苗目前正啟動7.5億元可轉換公司債籌資計畫，轉換價約37元，掛牌後設有三個月閉鎖期，預計6月中旬後可轉換。

李思賢表示，近年來台灣面臨嚴重的國安議題，一年出生數已不到十萬人；相較之下，越南一年出生數約140萬，新加坡約三萬多，泰國、馬來西亞每年也有四、五萬，菲律賓甚至超過100萬。由於東南亞人口結構年輕、出生數高，加上腸病毒在區域內反覆流行，需求長期存在，高端疫苗一旦腸病毒71型疫苗取得當地許可後，就能立即出。

高端疫苗的腸病毒71型疫苗已在越南及新加坡申請藥證中，接下來包括印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓等也將陸續送件。高端疫苗第三生技大樓目前專攻腸病毒71型抗原生產，同時保留空間給未來產品，公司也正在投入克沙奇腸病毒疫苗的開發，因為公司過去有71型與COVID-19疫苗開發經驗，技術路徑與風險掌握更成熟。

李思賢表示，高端疫苗未來五到十年將以71型疫苗在東南亞逐步上市、帶動營收為基礎，同時推進克沙奇與其他疫苗研發。此外，高端疫苗也關注成人疫苗市場。例如高齡化趨勢帶動老人流感疫苗需求。疾管單位今年規劃採購成人流感抗原疫苗，國際上也出現高劑量或佐劑型流感疫苗專為65歲以上族群設計。未來疫苗市場不僅限於兒童，成人與高齡族群將是重要方向。

整體而言，人口結構與區域市場需求，決定了疫苗產業的長期發展方向。高端疫苗將在既有技術基礎上，逐步拓展產品線與國際布局。

東南亞 菲律賓 越南

延伸閱讀

腸病毒今年累計2例重症…感染D68型症狀有如感冒 家長容易忽略

腸病毒今年首2例重症 不滿5歲童、國中生住進加護

迎元宵也保健康 嘉市府發馬年小提燈同步打疫苗

9天年節結束！開工後腹瀉、B流疫情恐攀升 疾管署：提高警覺速打疫苗

相關新聞

高端疫苗李思賢：今年是飛黃騰達的一年 腸病毒71型疫苗拚東協市場

高端疫苗（6547）總經理李思賢3日表示，2026年將是高端疫苗「飛黃騰達的一年」，不僅腸病毒71型疫苗今年力拚要在越南等東協市場取得藥證，高端疫苗也已啟動新的疫苗開發計畫，已投入克沙奇腸病毒疫苗的開發，也將繼續協助提高台灣腸病毒疫苗接種的覆率率。

中鋼盤價上漲無懸念、有漲四位數機會 為16個月來最強將掀搶料風潮

煤鐵強漲成本墊高，全球鋼鐵庫存見底，加上中東戰火催化，用鋼需求源源釋出，諸多利好支撐鋼價勁揚，中鋼（2002）4月與第2季盤價漲價已無懸念，大宗底材熱軋確定連續四個月漲盤，有機會每公噸上調800元甚至上達千元，將創16個月最高漲幅，中下游鋼廠搶料風潮再起，帶動鋼鐵股迎風向上。

邦睿營收／去年獲利1.02億元 EPS 4.13元 均同步刷新紀錄

上市生技股邦睿生技-創（6955）3日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後淨利1.02億元，年增五成，每股稅後純益（EPS）4.13元。

裕日美製車一口氣降價30萬 牽動本月車市銷售

裕日車代理的INFINITI品牌昨（3）日宣布，率先響應美國製進口車輛關稅調降措施，以實質利多回饋顧客，自即日起推出正七人座日系豪華休旅QX60 2.0t尊榮優惠價238萬元起，比原來價格降低30萬元，推估降幅最少12%。

生策會改選 楊泮池接會長

生策會昨（3）日召開第八屆第一次理監事聯席會議，完成新任會長、副會長與監事長改選。會長由中研院院士楊泮池接任，監事長由台大前校長陳維昭續任。

中華電建構影視內容生態系

中華電信持續深化台韓影視合作布局，Hami Video最新獨家韓劇《神與律師事務所》將於3月13日正式首播，昨（3）日舉辦開播記者會，特別邀請男主角柳演錫來台宣傳。中華電信個人家庭分公司副總陳淑玲表示，Hami Video將全力朝向「打造全台灣最懂觀眾的影視平台」的目標邁進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。