高端疫苗李思賢：今年是飛黃騰達的一年 腸病毒71型疫苗拚東協市場

高端疫苗（6547）總經理李思賢3日表示，2026年將是高端疫苗「飛黃騰達的一年」，不僅腸病毒71型疫苗今年力拚要在越南等東協市場取得藥證，高端疫苗也已啟動新的疫苗開發計畫，已投入克沙奇腸病毒疫苗的開發，也將繼續協助提高台灣腸病毒疫苗接種的覆率率。

高端疫苗今年元月曾經宣布，竹北生醫園區第三生技大樓新廠正式動土，這座廠房投資金額逾6億元，加計舊廠的重新改建，總投資達8.7億元，將做為第二代腸病毒疫苗布局東南亞及其他市場的重要生產基地，也象徵公司在疫苗抗原製造能量與量產布局上邁入新的里程碑。

李思賢表示，高端疫苗目前正啟動7.5億元可轉換公司債籌資計畫，轉換價約37元，掛牌後設有三個月閉鎖期，預計6月中旬後可轉換。

李思賢表示，近年來台灣面臨嚴重的國安議題，一年出生數已不到十萬人；相較之下，越南一年出生數約140萬，新加坡約三萬多，泰國、馬來西亞每年也有四、五萬，菲律賓甚至超過100萬。由於東南亞人口結構年輕、出生數高，加上腸病毒在區域內反覆流行，需求長期存在，高端疫苗一旦腸病毒71型疫苗取得當地許可後，就能立即出。

高端疫苗的腸病毒71型疫苗已在越南及新加坡申請藥證中，接下來包括印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓等也將陸續送件。高端疫苗第三生技大樓目前專攻腸病毒71型抗原生產，同時保留空間給未來產品，公司也正在投入克沙奇腸病毒疫苗的開發，因為公司過去有71型與COVID-19疫苗開發經驗，技術路徑與風險掌握更成熟。

李思賢表示，高端疫苗未來五到十年將以71型疫苗在東南亞逐步上市、帶動營收為基礎，同時推進克沙奇與其他疫苗研發。此外，高端疫苗也關注成人疫苗市場。例如高齡化趨勢帶動老人流感疫苗需求。疾管單位今年規劃採購成人流感抗原疫苗，國際上也出現高劑量或佐劑型流感疫苗專為65歲以上族群設計。未來疫苗市場不僅限於兒童，成人與高齡族群將是重要方向。

整體而言，人口結構與區域市場需求，決定了疫苗產業的長期發展方向。高端疫苗將在既有技術基礎上，逐步拓展產品線與國際布局。