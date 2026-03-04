中鋼盤價上漲無懸念、有漲四位數機會 為16個月來最強將掀搶料風潮

煤鐵強漲成本墊高，全球鋼鐵庫存見底，加上中東戰火催化，用鋼需求源源釋出，諸多利好支撐鋼價勁揚，中鋼（2002）4月與第2季盤價漲價已無懸念，大宗底材熱軋確定連續四個月漲盤，有機會每公噸上調800元甚至上達千元，將創16個月最高漲幅，中下游鋼廠搶料風潮再起，帶動鋼鐵股迎風向上。

中鋼董事長黃建智表示，今年鋼市比去年穩定，尤其大陸對鋼鐵出口採許可制，配合今年人民幣升值機率大，相對出口價格報高，大陸低價鋼材出口受到抑制，供給量受限，總體塑造相對較好的鋼市結構。

中鋼業務副總李家丞指出，當前有多股力量支撐鋼市向好，最主要的是煤鐵成本走強。冶金煤前波每公噸約180美元，目前漲到240美元至250美元區間；國際鐵礦報價近一周大漲4.6%，向100美元靠攏。

另一方面，美國去年6月間對進口鋼鋁課徵50%關稅，導致需求都停滯，但如今歷經半年多的沈澱，低價庫存結束了，美國鋼鐵流通行情一直漲，熱軋來到每公噸1080美元高點，「行情漲成這樣，出口美國就能做了」，國內單軋廠近二個月海外訂單明顯好轉。

李家丞表示，還有大陸對鋼鐵出口採取管制措施，同時中國大陸今年排碳要減少30%，以及歐盟CBAM導致鋼材進口成本增加。整體來看歐美帶動下，鋼鐵需求有好轉現象。

上市鋼廠主管說，近期南韓浦項對台熱冷軋報價每公噸漲約30美元、約新台幣950元，並且多有成交，商情顯示中鋼4月熱軋將連續四個月調漲，每公噸可能調高800元以上，不排除有四位數、千元以上的漲勢，以因應當鋼市迎風起飛的現況。

李家丞指出，針對4月以及第2季盤價走勢，目前陸續檢討中，並且積極與用戶展開產銷聯誼溝通意見，最終會考量客戶競爭力以及國際行情走勢，做綜合評估。尤其大陸開春後，龍頭鋼廠寶武鋼等也將開出新盤價，都是重要參考標的。

法人分析表示，受制於國際鋼市蕭條，中鋼去年出現虧損，對經營團隊形成極大壓力，如何兼顧客戶競爭力，並積極創造利潤，是今年的重點工作。

目前國際鋼市很明顯由多項利好堆疊，更重要的是近日中東局勢動盪，戰火引發搶料備貨潮，整體產業鏈有望價格修復向上，鋼鐵股將受惠，在這波地緣政治引發的地緣經濟商機中，展現競爭力。