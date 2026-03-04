快訊

台塑企業「臺灣特色文化發展計畫」投入超過億元 助力偏鄉藝文再升級

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑企業管理中心暨王詹樣公益信託主任委員-王文淵深知傳統文化不只是歷史的記憶，更是現在社會的重要資產，為延續世代記憶、凝聚地方精神並善盡企業社會責任，於3日由台塑資深經理簡嘉宏、南亞資深經理邱昌德、台化資深經理劉佳儒、台塑化行政副總蔡健堂、總管理處資深經理林振添及各劇團團長、團員共同出席臺灣特色文化發展計畫記者會。

在王詹樣公益信託主任委員-王文淵先生支持下，從2011年起正式啟動「臺灣特色文化發展計畫」，十餘年來，贊助本土的歌仔戲、布袋戲及兒童劇團等文化藝術團體，藉由串連起劇團與偏鄉的橋樑，主動將優質劇團的精采演出推廣至全臺大城小鎮，讓文化不再只停留在城市舞台，而能真正走進每個人的生活。

不但讓鄉親在家鄉就能欣賞國家級的頂尖演出，也讓父母與孩子在共享觀賞的時光中，增添情感連結。在拓展豐富孩子們藝術視野的同時，也同步提升地方文化氣息，形成滋養劇團、推廣文化、促進永續經營與發展傳承目的的良性循環，一舉數得。截至2025年底，已累計演出431場，超過42萬觀賞人次，投入金額也達到1億2千萬元，演出成果深獲各地鄉親熱烈迴響。

計畫從2024年起改由台塑、南亞、台化及台塑石化四大公司贊助，以展現台塑企業積極推動「藝文發展」向下扎根，促進「傳統文化」及永續經營與傳承的決心，計畫邁入第三年，將持續與明華園、如果兒童、蘋果及亦宛然四大優質劇團合作推動19場特色文化演出。

每場演出也將配合互動道具、結合社會脈動、地方特色與歷史背景，以創新結合傳統，在傳統戲曲的基礎上注入創新能量，推出豐富多元的音樂與歌舞劇目，期待精緻的舞台、演員生動的演技可以讓觀眾大呼過癮，更期望在每一場的演出中，培養每位觀眾欣賞本土文化的價值，也讓藝術文化更貼近鄰近企業廠區的民眾生活，進一步促進廠鄉共存與共榮。

「臺灣特色文化發展計畫記者會」除展現台塑企業對傳統文化保存與推廣不遺餘力的決心，更希望能透過這個機會，與更多社會各界共同努力，將台灣的傳統藝術與文化推向更高、更遠的未來，讓它不僅成為台灣的驕傲，更能在國際舞台上大放光彩。

劉佳儒致詞中表示，台塑企業希望在企業與劇團的合作下，讓文化藝術在這塊土地上更加普及，也進一步提升社區家庭及親子們的藝術視野，因此今年仍繼續與四個劇團合作，共同推出19場精彩演出，讓傳統延續、讓未來更有底蘊，為文化傳承注入更多的助力。

「明華園戲劇總團」團長陳勝福在致詞表示，明華園戲劇總團自2011年開始在台塑企業的「臺灣特色文化發展計畫」支持下，帶著優質的歌仔戲表演走進鄉鎮、社區甚至扎根校園，到2025年，在這個計畫支持下我們即將演滿一百場，已經有超過20萬人透過這個計畫，看到明華園藝術家族在傳承臺灣傳統藝術的堅持與努力，更直接的感受到台塑企業對藝文扎根的關心與用心，感謝台塑企業十多年來不遺餘力的支持，每一場演出的邀請、每一位觀眾的蒞臨，都是我們持續前進的最大動力。

「亦宛然掌中劇團」執行長李俊寬在致詞中也表示，台塑企業贊助「臺灣特色文化發展計畫」邁入第十六年，默默而持續地陪伴臺灣傳統藝術文化前行，讓布袋戲有機會從城市步入偏鄉，由表演廳走向廟埕，這份穩定而深厚的支持，不僅滋養了表演團體的創作能量，也讓許多珍貴的傳統藝術得以被看見、被記住，亦宛然將持續把布袋戲的聲音帶到更多大城小鎮，讓傳統表演藝術的種子在臺灣的各個角落生根發芽。

「蘋果劇團」團長方國光在致詞中說到，非常榮幸能繼續與台塑企業並肩同行，參與這項意義非凡的「臺灣特色文化發展計畫」。過去常說台塑是企業的典範，而今日更深刻感受到，台塑、南亞、台化及台塑石化四大公司早已成為臺灣藝術傳承過程中，最不可或缺的「文化伯樂」。今年蘋果劇團將繼續以生動的互動與寓教於樂的演出，與台塑企業共同實踐「廠鄉共存共榮」的理想，讓藝文種子持續在臺灣各個角落發光發熱，成長茁壯！

「如果兒童劇團」團長趙自強在致詞時說，台塑企業一直以來都相信，企業在追求經營成長的同時，更重要的是回饋社會，照顧更多需要被看見的人，因此自2011年推動至今已超過十五個年頭的「臺灣特色文化發展計畫」，其長期而穩定的投入，對藝文團隊而言格外珍貴。

如果兒童劇團非常榮幸，能成為台塑企業支持的藝文團隊之一，並與其秉持相同理念，透過藝術深入偏鄉與地方社區，讓文化不只存在於城市，而能走進每一個角落，也讓社區因為藝術而產生更多交流與凝聚。2026年，劇團將延續這份初衷，結合更多元的表演形式與在地特色，讓藝文真正走進社區、走進人心。最後，誠摯感謝台塑企業長期的支持與陪伴，讓「公益下鄉、藝術扎根」不只是口號，而是持續在臺灣各地發生、被感受、被記住的美好力量。

今年四大公司續攜手四大優質劇團，推出19場豐富精彩的演出，讓臺灣傳統藝術文化在企業與劇團的共同推動下，持續注入傳承動力，並進一步拓展孩子們的藝術視野。

