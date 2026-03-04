生華科結盟耶魯 AI 新創 CellType 加速核心藥物 CX-4945全球布局

生華科（6492）3日宣布，正式與Google DeepMind協作新創團隊-源自耶魯大學並獲全球知名新創加速器Y Combinator支持的AI生醫新創公司CellType簽署重大策略合作備忘錄（MOU）。雙方將結合 CellType核心 AI 平台技術，加速生華科核心藥物 Silmitasertib（CX-4945）之臨床開發進程與全球商化布局。

在雙方正式合作前，CellType 技術所奠基之研究在耶魯大學進行，並與 Google DeepMind 完成合作，透過計算模型預測並經實驗驗證CX-4945具全新的免疫作用機制。

對生華科而言，這項策略性合作象徵 CX-4945 正由單一標靶藥物演進為具平台潛力的「CX-4945 2.0」，透過 AI 深度數據驅動的驗證，不僅有助於拓展適應症布局，更將顯著提升臨床成功率與商業合作吸引力，為未來引進國際大藥廠策略合作或授權奠定關鍵基礎。

CellType也將以CX-4945作為其 AI 平台的旗艦案例，將於全球最具影響力的矽谷創業加速器Y Combinator Demo Day 向全球投資人展示真實世界驗證成果，證明AI如何從根本上改寫傳統藥物開發模式、降低研發風險並放大藥物價值之創新能力。

生華科董事長胡定吾表示：「我們將源自耶魯大學與 Google DeepMind前瞻研究成果，能在細胞層級推理生物機制的AI模型，整合至生華科已進入臨床階段的核心資產中，這不僅是加速藥物開發，更是在重新定義 CX-4945 的戰略高度。此次合作象徵公司正式邁入 AI 驅動藥物開發的新階段。我們高度肯定 CellType 團隊的科研實力與國際視野，並期待透過深度合作，為全球癌症患者帶來嶄新的治療可能，同時為股東創造長期且具結構性的價值成長。」

CellType 由耶魯大學計算生物學家David van Dijk博士創立，並獲Y Combinator支持。其開發之 C2S-Scale 模型為全球首創，將大型語言模型應用於單細胞基因表達分析，可精密解碼腫瘤微環境（TME）之複雜訊號傳導網絡。透過耶魯大學與Google DeepMind進行之原始研究合作，研究團隊篩選超過 4,000 種化合物，最終鎖定 CX-4945 為具高度潛力之候選分子。

相關 AI 預測結果已於耶魯跨學科實驗室完成實驗驗證，顯示 CX-4945 除已知機制外，尚具備過去未被發現之免疫調節潛能，包括放大免疫活性、提升腫瘤抗原呈現能力，並可將「冷腫瘤」轉化為「熱腫瘤」，進一步強化免疫治療效果並突破治療抗藥性的關鍵瓶頸。

根據此項合作備忘錄，雙方將展開為期六個月之試點計畫，聚焦適應症擴張、藥效生物標記探索與合併療法協同效應驗證，同時建立 AI 驅動之轉譯驗證合作框架，加速 CX-4945 臨床策略優化。此次合作不僅使 CX-4945 轉型為免疫治療增敏核心分子，更使生華科成為 CellType 之創始合作夥伴，並保留未來合資、共同開發或授權等多元深化合作彈性。

當前全球癌症免疫療法市場正處於高速成長期，根據產業預測，全球癌症免疫療法市場規模預計於 2033 年達 3,058 億美元。然而，如何突破免疫治療耐藥性並優化腫瘤微環境，仍是當前最具挑戰與價值的核心課題。此次合作不僅為技術層面的試點計畫，更是生華科向全球資本市場釋放的明確訊號——CX-4945 價值正加速重估，AI 正成為臨床成功率的關鍵放大器。

展望未來，雙方將持續深化合作，推動 CX-4945 由創新藥物升級為 AI 驅動之免疫治療平台核心資產，攜手重新定義免疫治療的下一個關鍵拐點，為股東、合作夥伴及全球患者創造更高且更具永續性的價值。